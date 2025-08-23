Düğüne giden aileden acı haber! Kazada 3 kişi öldü

Hatay'ın Hassa ilçesinde düğüne giden aileden acı haber geldi. A.B. yönetimindeki otomobil, A.U.C. idaresindeki çekici ile kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Sevda Bedir, Nizamettin Cerrahoğlu, Beyza Hayriye Bedir ile Z.K., A.B. ve S.K. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Sevda Bedir, Nizamettin Cerrahoğlu ve Beyza Hayriye Bedir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kazaya karışan otomobilde bulunan ailenin düğüne gittiği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, çekici sürücüsü gözaltına alındı.