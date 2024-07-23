Muğla'da korkunç kaza! Rus fenomen Tatyana Ozolina feci şekilde can verdi

23 Temmuz 2024 12:25 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 13:04

Bir aile yok oldu! Feci kazanın görüntüleri dehşete düşürdü

Bir aile yok oldu! Feci kazanın görüntüleri dehşete düşürdü

Milas-Söke karayolu üzerinde seyir halinde olan Tatyana ve Türk moto vlogger Onur Obut’un motosikletlerin çarpışması sonucu bir kaza gerçekleşti.

MİLYONLARCA TAKİPÇİSİ KAHROLDU

Tatyana Ivanovna Ozolina, Rusya’nın en popüler motosiklet vlog kanallarından birinin sahibiydi.

TikTok’ta 5 milyon, YouTube’da 2 milyon ve Instagram’da 1 milyon takipçisi bulunan Ozolina, motosiklet tutkusunu ve maceralarını geniş bir kitleyle paylaşıyordu.

YANINDA İKİ KİŞİ DAHA VARDI

Türkiye turu sırasında geçirdiği kaza, takipçileri ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı.

Ozolina ve Onur Obut isimli Türk moto vlogger, Sarıçay Köprüsü üzerinde motosikletleri ile çarpıştı. Motosikletlilerin 3 kişi oldukları ve aynı grupta yer alan diğer motosikletin ise kazaya karışmadığı belirlendi.