Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Muğla'da korkunç kaza! Rus fenomen Tatyana Ozolina feci şekilde can verdi

Muğla'da korkunç kaza! Rus fenomen Tatyana Ozolina feci şekilde can verdi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
23 Temmuz 2024 12:25 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 13:04
Muğla&#039;da korkunç kaza! Rus fenomen Tatyana Ozolina feci şekilde can verdi

Milyonlarca takipçisi olan ve dünyayı gezen motosikletli fenomen Tatyana Ozolina, TIR çarpması sonucu Muğla Milas'ta hayatını kaybetti.

Milas-Söke karayolu üzerinde seyir halinde olan Tatyana ve Türk moto vlogger Onur Obut’un motosikletlerin çarpışması sonucu bir kaza gerçekleşti.

Muğla'da korkunç kaza! Rus fenomen Tatyana Ozolina feci şekilde can verdi - 1. Resim

MİLYONLARCA TAKİPÇİSİ KAHROLDU

Tatyana Ivanovna Ozolina, Rusya’nın en popüler motosiklet vlog kanallarından birinin sahibiydi.

TikTok’ta 5 milyon, YouTube’da 2 milyon ve Instagram’da 1 milyon takipçisi bulunan Ozolina, motosiklet tutkusunu ve maceralarını geniş bir kitleyle paylaşıyordu.

Muğla'da korkunç kaza! Rus fenomen Tatyana Ozolina feci şekilde can verdi - 2. Resim

YANINDA İKİ KİŞİ DAHA VARDI

Türkiye turu sırasında geçirdiği kaza, takipçileri ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı.

Ozolina ve Onur Obut isimli Türk moto vlogger, Sarıçay Köprüsü üzerinde motosikletleri ile çarpıştı. Motosikletlilerin 3 kişi oldukları ve aynı grupta yer alan diğer motosikletin ise kazaya karışmadığı belirlendi.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...