Muğla'da korkunç kaza! Rus fenomen Tatyana Ozolina feci şekilde can verdi
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
23 Temmuz 2024 12:25 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 13:04
Milyonlarca takipçisi olan ve dünyayı gezen motosikletli fenomen Tatyana Ozolina, TIR çarpması sonucu Muğla Milas'ta hayatını kaybetti.
Milas-Söke karayolu üzerinde seyir halinde olan Tatyana ve Türk moto vlogger Onur Obut’un motosikletlerin çarpışması sonucu bir kaza gerçekleşti.
MİLYONLARCA TAKİPÇİSİ KAHROLDU
Tatyana Ivanovna Ozolina, Rusya’nın en popüler motosiklet vlog kanallarından birinin sahibiydi.
TikTok’ta 5 milyon, YouTube’da 2 milyon ve Instagram’da 1 milyon takipçisi bulunan Ozolina, motosiklet tutkusunu ve maceralarını geniş bir kitleyle paylaşıyordu.
YANINDA İKİ KİŞİ DAHA VARDI
Türkiye turu sırasında geçirdiği kaza, takipçileri ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı.
Ozolina ve Onur Obut isimli Türk moto vlogger, Sarıçay Köprüsü üzerinde motosikletleri ile çarpıştı. Motosikletlilerin 3 kişi oldukları ve aynı grupta yer alan diğer motosikletin ise kazaya karışmadığı belirlendi.
Kaynak: tgrthaber.com