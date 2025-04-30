Muğla'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

İstanbul
Son dakika haberi...AFAD'dan alınan verilere göre Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri peş peşe geliyor. AFAD'ın aktardığı verilere göre; Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında sabah saat 08.36'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının 14.57 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarıldı. Korkutan deprem çevre illerden de hissedildi.
https://x.com/DepremDairesi/status/1917455850454581575