Muğla'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Son dakika haberi...AFAD'dan alınan verilere göre Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Türkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. AFAD'ın aktardığı verilere göre; Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında sabah saat 08.36'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının 14.57 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarıldı. Korkutan deprem çevre illerden de hissedildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1917455850454581575

AFAD SON DEPREMLER...

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