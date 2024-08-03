Muğla'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Ağustos 2024 12:07 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 12:08
Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Beyobası mevkiinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, ulaşım çift yönlü olarak durduruldu.
Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen orman yangını Köyceğiz-Ortaca Karayolu, Kocabel Mevkiinde ormanlık alanda yangın başladı.
İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri, havadan helikopterler ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
TRAFİK ÇİFT YÖNLÜ DURDURULDU
Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, yangının karayolu kenarında başlaması nedeniyle trafik ekipleri arazöz ve itfaiye araçlarının rahat çalışabilmesi için ulaşımı çift yönlü geçici olarak durdurdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı