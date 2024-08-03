Muğla'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

03 Ağustos 2024 12:07 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 12:08

Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen orman yangını Köyceğiz-Ortaca Karayolu, Kocabel Mevkiinde ormanlık alanda yangın başladı.

İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri, havadan helikopterler ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

TRAFİK ÇİFT YÖNLÜ DURDURULDU

Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, yangının karayolu kenarında başlaması nedeniyle trafik ekipleri arazöz ve itfaiye araçlarının rahat çalışabilmesi için ulaşımı çift yönlü geçici olarak durdurdu.