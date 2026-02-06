Menü Kapat
TGRT Haber
 Onur Kaya

Muğla'da sağanak felaketi! Aracıyla sele kapılan sürücü hayatını kaybetti

Muğla'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Özellikle Bodrum ve Marmaris'te aşırı yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Marmaris'te aracıyla sele kapılan bir vatandaş hayatını kaybetti.

İzmir'den sonra bir acı haber de 'dan geldi. ve ilçelerinde etkili olan sağanak sonucu cadde ve sokaklarda çamur, su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Marmaris'te sele kapılan bir vatandaş hayatını kaybetti.

Bodrum'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman şiddetini artırdı.

Yağış nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ve motosikletler yolda güçlükle ilerledi, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Konacık Atatürk Bulvarı ile Bitez Kavşağı arası nedeniyle trafiğe kapandı.

Muğla'da sağanak felaketi! Aracıyla sele kapılan sürücü hayatını kaybetti

DERELER TAŞTI, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Belediye ekipleri tarafından bölgede iş makineleriyle yol açma çalışmaları yapıldı. Bitez başta olmak üzere yarımadanın birçok bölgesinde derelerin debisi yükseldi. Yağış nedeniyle ilçede bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar ve ekipler bölgelerde su tahliyesi yaptı.

Muğla'da sağanak felaketi! Aracıyla sele kapılan sürücü hayatını kaybetti

Bitez Mahallesi'nde bir sitenin istinat duvarı yıkıldı. Torba, Yalıkavak, Ortakent, Gümüşlük mahallelerinde yol güzergahlarına çakıl ve kum parçaları saçıldı.

YOLLAR TRAFİĞE KAPANDI

Çamlık Mahallesi'nde araçta mahsur kalan 2 kişi ile bir mekanda mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı.

Ekiplerin yoğun uğraşları sonrası Konacık ile Bitez arasında sel nedeniyle kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. Bitez Mahallesi Şah Caddesi'nde sel suları nedeniyle yollar trafiğe kapandı. Bölgelerde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Muğla'da sağanak felaketi! Aracıyla sele kapılan sürücü hayatını kaybetti

MARMARİS'TE SU BASKINLARI

Marmaris'in kırsal mahallelerinde sağanak etkili oldu. Selimiye, Bozburun, Bayır, Osmaniye, Turgut ve Turunç mahallelerinde sağanak sonucu sokaklar suyla kaplandı. Dağlardan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü.

Muğla'da sağanak felaketi! Aracıyla sele kapılan sürücü hayatını kaybetti

İçmeler Mahallesi'nde çok sayıda ev ve iş yerlerini su bastı, yollar çamurla kaplandı. Tepe Mahallesi'nde bir işletmenin çatısı rüzgarda devrildi.

AFAD, jandarma, polis, orman, itfaiye ve belediye ekipleri su baskınları ve olumsuzluklara karşı bölgede çalışma başlattı.

Muğla'da sağanak felaketi! Aracıyla sele kapılan sürücü hayatını kaybetti

ARACIYLA DEREDEN GEÇMEYE ÇALIŞAN VATANDAŞ SELE KAPILDI

Osmaniye Mahallesi'ndeki derede de su seviyesi yükseldi. O esnada bölgede bulunan Zekeriya Şahin isimli bir vatandaş aracıyla dereden yolun karşısına geçmek istedi. Araçta yolcu konumunda bulunan şahıs, Şahin'in 'geçmeyelim' sözünü dinlememesi üzerine araçtan indi. Geçmekte ısrar eden ve aracıyla dereye inen Şahin, bir anda sele kapıldı. Talihsiz adam aracıyla birlikte sürüklenerek gözden kayboldu.

Bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu derede otomobile ulaşılırken, içinde Şahin'in olmadığı görüldü.

Yapılan çalışmalar sonucu Zekeriya Şahin'in cansız bedenine yaklaşık 100 metre aşağıda bir borunun altında ulaşıldı.

Muğla'da sağanak felaketi! Aracıyla sele kapılan sürücü hayatını kaybetti

Şahin'in Marmaris Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Muğla'da sağanak felaketi! Aracıyla sele kapılan sürücü hayatını kaybetti

MARMARİS KAYMAKAMI'NDAN AÇIKLAMA

Arama çalışmalarına Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, AK Parti İl Başkanı Cengizhan Güngör, AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Aravi de katıldı.

Sağanak uyarılarına istinaden bölgede çok sayıda tedbir aldıklarını belirten Nurullah Kaya, "Osmaniye'den bir vatandaşımızın otomobiliyle dereden geçerken suya kapıldığı ihbarı üzerine bütün ekiplerimizle hemen ulaştık. Suyun debisinin yüksek olduğu bir yerde aracı bulduk. Araçtan 100 metre aşağıda vatandaşımızın cansız bedenine ulaştık. Ailesine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı, merhuma da Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

Marmaris Kaymakamı Kaya yaptığı açıklamada, ilçeye metrekareye 80 kilogram yağmurun düştüğünü söyledi.

Sağanak facia getirdi! İzmir'de sürücü aracında mahsur kalarak can verdi
