10°
Yaşam
Sağanak facia getirdi! İzmir'de sürücü aracında mahsur kalarak can verdi

Torbalı Pancar Mahallesi’nde sağanak yağışla su dolan İZBAN alt geçidinde mahsur kalan 58 yaşındaki Mehmet Ekinci, ekiplerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sağanak facia getirdi! İzmir'de sürücü aracında mahsur kalarak can verdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.02.2026
21:42
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
21:42

İzmir’in ilçesinde sağanak yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte mahsur kalan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

TORBALI'DA SU BASKINI FACİASI

Olay, akşam saatlerinde Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi’nde bulunan İZBAN alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki Mehmet Ekinci idaresindeki 45 E 3077 plakalı araç, yağmur nedeniyle suyla dolan alt geçitten geçmek istediği sırada mahsur kaldı.

ARAÇ SULARA GÖMÜLDÜ

Suların yükselmesiyle araç bulunduğu yerde sulara gömüldü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç bulunduğu yerden çıkarıldı. Yapılan kontrollerde, sürücü Mehmet Ekinci’nin araç içerisinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağanak facia getirdi! İzmir'de sürücü aracında mahsur kalarak can verdi


Ekinci’nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER
#trafik kazası
#ölüm
#sel
#su baskını
#torbalı
#Yaşam
