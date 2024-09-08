Muhabir Canan Altıntaş, Narin Güran'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı

08 Eylül 2024 13:59 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 14:14

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu haberi tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Tv100 muhabiri Canan Altıntaş ise canlı yayında o anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Diyarbakır'da günlerdir aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Narin'in cesedi yaşadığı köye 1,5 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bir çuvalın içinde üzerine taş konulmuş halde bulundu. BAKAN TUNÇ VE YERLİKAYA NARİN'İN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEMEDİ Türkiye'yi hüzne boğan olay sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğünü açıkladı. Bakan Tunç ve Bakan Yerlikaya'nın Narin’in ailesine başsağlığı dilememesi ise dikkatlerden kaçmadı. CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI Öte yandan TV 100 muhabiri Canan Altıntaş, Narin’in ölüm haberini verirken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Altıntaş ile tüm Türkiye ağladı. İlgili Haberler Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu, Mustafa Destici'den idam çağrısı geldi Son dakika | Siyasilerden Narin Güran açıklaması: İbreti alem için sallandıracaksın Narin Güran Türkiye'yi yasa boğdu! Ünlü isimler isyan etti: Onları da diri diri gömün