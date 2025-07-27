Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Muharrem İnce'nin eleştirilerine Bakan Uraloğlu'ndan cevap! Gerçek bambaşka çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temaslarda bulunmak üzere Bursa'daydı. Bölgeden spor yaparken paylaşım yapan Uraloğlu, Muharrem İnce'nin eleştirilerine maruz kaldı. Uraloğlu'nun paylaşımına tepki gösteren İnce, "Mahalle yanarken saçını tarayanlarda bugün" ifadelerini kullandı. Ancak Uraloğlu, görüntünün yangından 10 saat önce olduğunu belirterek yangınla ilgili yaptıkları çalışmaları sıraladı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Muharrem İnce'nin eleştirilerine Bakan Uraloğlu'ndan cevap! Gerçek bambaşka çıktı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 17:01
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 17:01

Ülke genelindeki sıcaklık rekorları, rüzgârla birleşince ardı ardına orman yangınları çıktı. , Uşak, Karabük, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Ekipler yangınlarla büyük mücadele verirken, sosyal medya üzerinden yalan haberlerle mücadele manipüle edilmeye çalışılıyor.

URALOĞLU BURSA'DA TEMASLARDA BULUNDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir , bir dizi açılış ve inceleme için geçtiğimiz cuma gecesi Bursa'ya geldi. Geceyi Uludağ'da geçiren Uraloğlu, sabah erken saatlerde bölgede bulunan ormanlık alanda yürüyüşe çıktı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Uraloğlu paylaşımına "Bursa programımıza spor arası verdik. Çam ağaçları eşliğinde sabah yürüyüşümüz" notunu düştü.

Muharrem İnce'nin eleştirilerine Bakan Uraloğlu'ndan cevap! Gerçek bambaşka çıktı

YANGINA BÖLGEDE YAKALANDI

Bu paylaşımı sabah 10.21'de yapan Uraloğlu, yoğun programlarını sürdürürken saat 17.41 civarında Bursa'nın ilçelerinde büyük bir yangın başladığı haberini aldı. Bursa'da programı bitmesine rağmen anında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile kontak kuran Uraloğlu, ekiplerin koordinesi için sahaya çıktı.

Muharrem İnce'nin eleştirilerine Bakan Uraloğlu'ndan cevap! Gerçek bambaşka çıktı

Gece boyunca ekiplerin koordinasyonundan sorumlu olan Uraloğlu, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yanan bölgelerde denetim gerçekleştirdi.

Süreç bu şekilde ilerlerken, yapılan çalışmaları baltalamak isteyen bir grup anında algı çalışmasına başladı.

Bu algı çalışmalarına siyasi isimlerde dahil oldu.

Muharrem İnce'nin eleştirilerine Bakan Uraloğlu'ndan cevap! Gerçek bambaşka çıktı

Bakan Uraloğlu'nun paylaşımını alıntılayan yeni 'li Muharrem İnce, "Mahalle yanarken saçını tarayanlarda bugün" ifadelerini kullandı.

Tüm gerçeklik ortada dururken, İnce'nin sosyal medya üzerinde algı çalışmasına soyunması ise tepki çekti.

https://x.com/a_uraloglu/status/1949446208398750107

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yangın yerinde hırsızlık iddiası! Linçten jandarma kurtardı
Buca ve Belek'teki yangın üssüne otel mi yapılacak? DMM'den yalanlama geldi
Cuhmurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları açıklaması
ETİKETLER
#bursa
#chp
#uraloğlu
#manipülasyon
#Ormanyangını
#Hızlıhaber
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.