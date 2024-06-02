Muhtar adaylığıyla fenomen olan Aydın Battal'ı dolandıranlar yakalandı

02 Haziran 2024 22:34 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 22:36

Kırşehir'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kaybedince yakınlarına sitem ettiği şiirini sosyal medyadan paylaşmasıyla gündeme gelen muhtar adayı çoban Aydın Battal'ı (49) dolandırdığı iddia edilen şüpheliler yakalandı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda kendisine gelenlere bir hayır kurumu için adaklık 4 koyun ve 6 kuzu verdiğini aktaran Battal'ın şikayeti üzerine Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen E.C. ve M.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmaki işlemleri sürüyor.

NASIL DOLANDIRILDIĞINI ANLATMIŞTI

Seçim sonrasında yazdığı şiirle gündeme gelen ve ardından dizide oynayan Aydın Battal; kendisini Kırşehir Valiliği'nden aradığını belirten kişilerin oyununa gelerek, elinde olan hayvanlarından, Kurban Bayramı öncesinde olduğunu söyledi. Yaşadıklarını anlatan Battal; "Dizi teklifi aldım ve yola çıktım. Bir gün sonra beni aradılar ve Kırşehir Valiliği'nden aradıklarını söylediler. 'Vali bey hayır kurumuna kurban kesecek, bize kurbanlık koyun lazım' dediler. 4 koyunu verdim. Koyunu aldıktan sonra kuzuları da gören kişiler bana 'seni Tarım Bakanlığı'nda işe de alacağız' dediler. 6 kuzu daha verdim, bir tane de hediye ettim" dedi.