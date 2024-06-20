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Mülteci kamplarını sel ve heyelan vurdu: Çok sayıda ölü var

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Haziran 2024 14:22 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 14:30
Mülteci kamplarını sel ve heyelan vurdu: Çok sayıda ölü var

Bangladeş’in Cox's Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların kaldığı kampı sel ve heyelan vurdu. Felaketlerde 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bangladeş'in 1 milyondan fazla Arakanlı Müslümana ev sahipliği yapan Cox's Bazar şehrindeki mülteci kamplarını, muson yağmurlarının ardından sel ve heyelan vurdu.

Mülteci Yardımı ve Ülkesine Geri Dönüş Komiseri Mizanur Rahman yaptığı açıklamada, 8, 9, 10 ve 14 numaraları kamplardaki barakaların sel suyu ve toprak altında kaldığını belirtti.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İlk belirlemelere göre 9’u Arakanlı Müslüman, 1’i Bangladeşli olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti. Kamptaki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Mülteci kamplarını sel ve heyelan vurdu: Çok sayıda ölü var - 1. Resim

Çoğu Myanmar'daki askeri operasyonlardan kaçan 1 milyondan fazla Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yaklaşık 300 kilometre güneydoğusundaki Cox's Bazar'da yaşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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