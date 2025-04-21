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 | Selahattin Demirel

Mümtaz'er Türköne ortaya attığı iddialarla ilgili konuştu! 'MHP'yle teması var mı' sorusunu yanıtladı

Akademisyen ve yazar Mümtaz'er Türköne'nin Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili ortaya attığı iddialar hakkında TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında önemli bilgiler paylaşıldı. Gazeteci Nagehan Alçı, Türköne ile görüştüğünü belirterek yaptığı konuşmayı açıkladı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 21:36
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 21:52

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili akademisyen ve yazar Mümtaz'er Türköne'nin MHP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan merkezli iddiaları siyaset gündeminde ses getirirken TGRT Haber ekranlarında konuyla ilgili kritik bilgiler paylaşıldı.

"ERDOĞAN AÇISINDAN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMAYACAĞINI GÖRÜYORUM"

Gazeteci Nagehan Alçı, Mümtaz'er Türköne ile konuştuğunu belirterek Türköne'nin Terörsüz Türkiye olarak adlandırılan süreci takip ettiğini ve şu ifadeleri kullandığını aktardı: "Bir akademisyen olarak olanları alt alta diziyorum. Terörsüz Türkiye sürecinin eğer bütün ayakları bir araya gelir, adımlar atılırsa bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından sürdürülebilir olmayacağını görüyorum. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu işe bir yerde dur diyeceğini düşünüyorum. Başından itibaren çok gönüllü olmadığı çıkarımını yapıyorum."

MHP İLE İLETİŞİM KURDU MU?

Türköne'nin yaptığı analizlerin, bu yorumlarından kaynaklandığını belirten Alçı, Türköne'nin MHP ile bir temas kurmadığını söylediğini ancak MHP'den de herhangi bir karşı çıkış gelmediği için bu analizlerine devam ettiğini vurguladığını kaydetti.

MÜMTAZ'ER TÜRKÖNE NE DEMİŞTİ?

Türköne, T24'ten Cansu Çamlıbel'e verdiği röportajda "Erdoğan çözüm sürecini baltalayacak, yani çözüm sürecinin gelişmesini engelleyecek. Bahçeli de bunun üzerine Türkiye'yi erken seçime götürecek." ifadelerini kullanmıştı.

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ETİKETLER
#cumhurbaşkanı erdoğan
#mhp
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