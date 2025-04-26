Murat Bardakçı'dan Naci Görür’e eleştiri, Şener Üşümezsoy’a destek! Çarpıcı Kanal İstanbul yorumu

İstanbul depremi sonrasında, deprem uzmanlarının açıklamaları birbirlerinden oldukça farklı oldu. Vatandaşların bir kısmı Naci Görür'ü dinlerken bir kısmı da Şener Üşümezsoy'un söylediklerini dikkate aldı. Ünlü tarihçi ve yazar Murat Bardakçı'da bu tartışmaya dahil oldu. Yaptığı bir röportajda konuşan Bardakçı; 'Şener Üşümezsoy ne dediyse çıktı, Naci Görür ise 50 yer söylüyor bir tanesi çıkıyor ve ben bildim diyor.' İfadelerini kullanırken Kanal İstanbul hakkında da çok çarpıcı yorumlar yaptı. İşte detaylar...

İstanbul'da 23 Nisan günü merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.49'da yaşanan büyük depremin ardından peş peşe artçı sarsıntılar da halen devam ediyor. Yaşanan depremin ardından, ünlü deprem uzmanlarının açıklamaları da bir o kadar gündem oldu. Zira Naci Görür büyük deprem halen yaşanmadı darken, Şener Üşümezsoy ise İstanbul’da büyük deprem buydu ifadelerini kullandı.

Çok tartışılan konuyla ilgili ünlü tarihçi ve yazar Murat Bardakçı da gündem olacak açıklamalar yaptı. Naci Görür’ün değil Şener Üşümezsoy’un söylediklerini doğru olarak kabul ettiğini ifade eden Bardakçı, Kanal İstanbul projesinin de yapılması gerektiğini ifade etti.

DEPREMİ BİLEN ÜŞÜMEZSOY OLDU!"

Bardakçı, deprem tartışmalarında Şener Üşümezsoy’un haklı olduğunu vurguladı. Üşümezsoy’un üç farklı bölgede deprem olacağını öngördüğünü ve bu tahminlerin doğru çıktığını belirten Bardakçı, “Bilim adamlarının çaplarını da görüyoruz. Şener Üşümezsoy’a o kadar laf ediliyor ama Düzce’yi tek bilen odur,” dedi. Üşümezsoy’un öngörülerindeki haklılığına dikkat çeken Bardakçı, bu konuda kendisine yönelik eleştirileri de haksız bulduğunu ifade etti.

NACİ GÖRÜR’E SERT TEPKİ!

Prof. Dr. Celal Şengör’ün deprem öngörüleri hakkında yorum yapmak istemeyen Bardakçı, “Celal arkadaşımız, bir şey diyemem,” dedi. Naci Görür’ün çok sayıda bölgeyi işaret ettiğini ve yalnızca bir tanesinin tuttuğunu savunan Bardakçı, “Naci Bey’de 50 yer sayıyor, bir tanesi tutuyor. Öyle iş olmaz,” diyerek eleştirdi.

KANAL İSTANBUL DEPREMİ TETİKLER Mİ?

Kanal İstanbul projesinin olası bir depremi tetikleyip tetiklemeyeceği sorusuna cevap veren Bardakçı, bu konuda Celal Şengör’ün geçmişte yaptığı açıklamalarına dikkat çekti. Şengör’ün 15 yıl önce Kanal İstanbul’un depremi tetiklemeyeceğini söylediğini, ancak şimdi tam tersi bir görüş savunduğunu belirten Bardakçı, “Valla Celal 15 sene önce tetiklemez diyordu, şimdi tetikler diyor, hangisi doğru?” İfadelerini kullandı.

“KANAL İSTANBUL’U DESTEKLİYORUM!”

Kanal İstanbul’un siyasi bir mesele olmadığını belirten Bardakçı, projenin hayata geçirilmesini desteklediğini açıkça ifade etti. Projenin İstanbul’un nüfus yoğunluğunu azaltacağını ve kentin yükünü hafifleteceğini söyleyen Bardakçı; “Bence Kanal İstanbul siyasi bir mesele değildir. Kanal İstanbul’un yapımını destekliyorum. İstanbul’un nüfus yoğunluğunu da azaltacak bir projedir” dedi.