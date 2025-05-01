Murat Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözündeki bandı çıkarsın

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'da önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, CHP lideri Özgür Özel'in Kanal İstanbul eleştirisine "Tavsiyem, yalan yanlış iftiralarla beni diline dolayacağına gözündeki bandı çıkarsın." sözleriyle karşılık verdi.

Malatyada bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul ve 6.2'lik deprem sonrası İstanbul'a yönelik planlanan deprem önlemleri hakkında konuştu.

Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kanal İstanbul eleştirilerine cevap vererek "İki laflarından biri yalan. Özgür Bey'e tavsiyem, yalan yanlış iftiralarla beni diline dolayacağına gözündeki bandı çıkarsın." dedi.

"MUHALEFET DEPREMLERLE SINANAN İSTANBUL'DA NE YAPTI?"

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bırakın deprem bölgesinde yazdığımız yeniden diriliş destanının parçası olmayı ellerinden gelse bunca eseri durdurmayı göze alacaklar. Ben Malatya'dan soruyorum bizi eleştiren muhalefet deprem bölgesinde depremlerle sınanan dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzda ne yaptı?

Deprem bölgesinde bedava konut yapacağız dediler. Ellerinde bir sürü belediyeleri var. Burada gelip okul konut yapsalar kötü mü olurdu? Buna rağmen utanmadan sıkılmadan benim şahsıma laf yetiştiriyor. Emir aldığı yerler ona böyle konuşmasını söylüyor.

Deprem bölgesini bir dakika yalnız bırakmıyoruz. Muhalefet algı peşinde. İki laflarından biri yalan. Özgür Bey'e tavsiyem, yalan yanlış iftiralarla beni diline dolayacağına gözündeki bandı çıkarsın. Muhalefetin siyaseti iftira üstüne kurulu.

"ADA BAZINDA DÖNÜŞÜMLERE DE İZİN VERECEĞİZ"

İstanbul'da deprem milli güvenlik meselesidir. İstanbul'da 4 bin 295 bina az hasarlı. Şu anda İstanbul'da yapılan sosyal konut sayısı 125 bine ulaşmıştır. Kentsel dönüşümde ada bazında dönüşümlere de izin vereceğiz.

İstanbul'un geleceğine sahip çıkalım. İnsan üstü bir gayretle yapılması gerekeni yapmaya devam edelim. Muhalefeti iktidarı hiçbir vatandaşımızı ayırt etmeksizin, siyaset üstü bir görüşle depreme karşı önlem almaya devam edeceğiz."

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