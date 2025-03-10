Murat Kurum fırsatçılara çok sinirlendi! Beton fiyatını duyunca şoke oldu: Vali'ye talimatı herkesin önünde verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde beton fiyatını duyunca çok sinirlendi. Gerekirse çeliğe döneceklerinin restini çeken Bakan Kurum, Malatya Valisi Seddar Yavuz'a dönerek talimat verdi. Kurum, "Eğer öyle 5 bin TL'ye beton döküyorlarsa kapatın gitsin" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde Malatya'yı ziyaret ederek deprem sonrası yürütülen inşa ve iyileştirme çalışmalarını değerlendirdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısına başkanlık eden Bakan Kurum, deprem bölgesinde betonun metreküpünü 5 bin TL'ye satan fırsatçı firmalara sert tepki gösterdi.

"BETONUN METREKÜPÜ 5 BİN TL OLMAZ"

Toplantıda belediye başkanlarının konuyla ilgili görüşlerini dinleyen Bakan Kurum, "Betonun metreküpü 5 bin TL olmaz. Eğer bu fiyata satılacaksa biz de çelik kullanırız. Bu durumu çözün. Piyasada 1.800 TL'ye beton dökenler var, hadi en fazla 2.200 TL olsun, uzak bölgelere giderse 2.500 TL olabilir ama 5 bin TL kabul edilemez. Eğer fiyat bu seviyeye çıkarsa çeliğe yöneliriz. Ben 3 bin TL'den fazla beton parası ödemem, bu sorunu çözün" ifadelerini kullandı.

VALİ YAVUZ'A TALİMATI BİZZAT VERDİ

Deprem bölgesinde fırsatçılığa izin vermeyeceklerini vurgulayan Bakan Kurum, Malatya Valisi Seddar Yavuz'a, "Eğer gerçekten 5 bin TL'ye beton satıyorlarsa, bu firmaları kapatın. Bu meseleyi bir hafta içinde çözelim" talimatını verdi.