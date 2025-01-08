Müsavat Dervişoğlu'dan İmralı çıkışı! 'Görüşme ya da müzakere yapmayacağız'

08 Ocak 2025 13:11 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 13:13

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İmralı sürecini eleştiren Dervişoğlu, kapalı kapılar ardında hiçbir görüşme hiçbir görüşmeyi yapmayacaklarını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında İmralı​ süreciyle ilgili konuştu. Süreci eleştiren Dervişoğlu, “Adına demokrasi​, açılım veya anayasa​ desinler, bizim için fark etmez kapalı kapılar ardından hiçbir görüşme yapmayacağız.” ifadelerini kullandı.

"NE KARAR VERECEKLER VE HANGİ ADIM ATACAKLARDIR?"

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri, “Aklında, kalbinde ve ruhunda Atatürk’e şükran, sevgi ve minnet besleyenler, Cumhuriyetin vatandaşı, Türk milletinin mensubu olmaktan onur ve gurur duyanları ne yapacaklar, ne karar verecekler ve hangi adım atacaklardır?” dedi.

"GÖRÜŞME YA DA MÜZAKERE YAPMAYACAĞIZ"

Dervişoğlu şöyle devam etti:

“Adına ne derlerse desinler, açılım, demokrasi veya anayasa bizim için hiç fark etmez. İhanet şebekeleriyle, millet ve cumhuriyet düşmanlarıyla, kapalı kapılar ardında hiçbir görüşme ya da müzakere yapmayacağız.”

"ERDOĞAN NEDEN DEM PARTİ İLE GÖRÜŞMÜYOR?"

Müsavat Dervişoğlu​ "Erdoğan neden DEM Parti'yle görüşmüyor" sorusuna ise "Zaten görüşmez. O zehri yavaş yavaş zerk eder. Ondan sonra bakar, beklenti karşılık bulursa müdahil olur. Yoksa elini yüzünü yıkar, gider." yanıtını verdi.