Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

MÜSİAD eski başkanı Ali Bayramoğlu gözaltına alındı

Son dakika haberi: AK Parti eski milletvekili ve MÜSİAD eski Başkanı Ali Bayramoğlu, Ankara'da Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
MÜSİAD eski başkanı Ali Bayramoğlu gözaltına alındı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 01:11
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 01:30

Sermaye Piyasası Kurulu (), "Foreks piyasalarını domine ettiği" iddiasıyla Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan Bayramoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Bayramoğlu'na, “Yetkilisi olduğu şirket/şirketlerin banka hesaplarının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi” suçlaması yöneltilmişti.

İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜ

Ankara'da gözaltına alınan Ali Bayramoğlu'nun özel ekiple soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi.

MÜSİAD eski başkanı Ali Bayramoğlu gözaltına alındı

ALİ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Bayram Ali Bayramoğlu, 7 Eylül 1958'de Rize'de doğdu. Baba adı Mehmet, anne adı Fatma'dır. İstanbul Üniversitesi Tekirdağ Meslek Yüksek Okulu Pazarlama-İktisat Bölümü'nü bitirdi.

Yurt içi ve yurt dışı inşaat, madencilik, dış ticaret, çay ve mum imalatı ile enerji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin yöneticiliğini yaptı. MÜSİAD Kurucu Üyesi ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 1997-2004 yılları arasında da MÜSİAD Genel Başkanı olan Bayramoğlu MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesidir.

İstanbul Ticaret Odası'nda Meclis Üyesi olarak görev yaptı. DEİK bünyesinde Türk-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanlığı; Türk iş alemi ile diğer Arap ülkeleri arasında iş geliştirme koordinatörlüğü; Uluslararası İş Forumu'nun (IBF) Genel Koordinatörlüğü ile Dünya Ticaret Merkezi'nin Türkiye ile ilişkilerinde danışmanlık görevi yaptı.

Ayrıca, Rizespor ve Kasımpaşa Spor Kulüplerinde yöneticilik yaptı. BJK'nin Genel Kurul Üyesidir.

23. Yasama Dönemi'nde AK Parti'den Rize Milletvekilli seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı. 23. Dönem'de (İKÖPAB) Türk Grubu Üyesi oldu. İngilizce bilen Bayramoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

ETİKETLER
#suç duyurusu
#müsiad
#Spk
#Foreks
#Ali Bayramoğlu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.