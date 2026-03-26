MÜSİAD eski başkanı Ali Bayramoğlu gözaltına alındı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "Foreks piyasalarını domine ettiği" iddiasıyla MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan Bayramoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Bayramoğlu'na, “Yetkilisi olduğu şirket/şirketlerin banka hesaplarının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi” suçlaması yöneltilmişti.

İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜ

Ankara'da gözaltına alınan Ali Bayramoğlu'nun özel ekiple soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi.

ALİ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Bayram Ali Bayramoğlu, 7 Eylül 1958'de Rize'de doğdu. Baba adı Mehmet, anne adı Fatma'dır. İstanbul Üniversitesi Tekirdağ Meslek Yüksek Okulu Pazarlama-İktisat Bölümü'nü bitirdi.

Yurt içi ve yurt dışı inşaat, madencilik, dış ticaret, çay ve mum imalatı ile enerji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin yöneticiliğini yaptı. MÜSİAD Kurucu Üyesi ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 1997-2004 yılları arasında da MÜSİAD Genel Başkanı olan Bayramoğlu MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesidir.

İstanbul Ticaret Odası'nda Meclis Üyesi olarak görev yaptı. DEİK bünyesinde Türk-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanlığı; Türk iş alemi ile diğer Arap ülkeleri arasında iş geliştirme koordinatörlüğü; Uluslararası İş Forumu'nun (IBF) Genel Koordinatörlüğü ile Dünya Ticaret Merkezi'nin Türkiye ile ilişkilerinde danışmanlık görevi yaptı.

Ayrıca, Rizespor ve Kasımpaşa Spor Kulüplerinde yöneticilik yaptı. BJK'nin Genel Kurul Üyesidir.

23. Yasama Dönemi'nde AK Parti'den Rize Milletvekilli seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı. 23. Dönem'de (İKÖPAB) Türk Grubu Üyesi oldu. İngilizce bilen Bayramoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.