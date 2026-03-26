MÜSİAD eski Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu'na tutuklama talebi

Gözaltına alınan MÜSİAD eski Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu, savcılığa verdiği ifadenin ardından 'izinsiz sermaye piyasası faaliyeti' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

MÜSİAD eski Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu'na tutuklama talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen kapsamında adliyeye sevk edilen eski Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu, savcılığa verdiği ifadenin ardından 'izinsiz sermaye piyasası faaliyeti' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

MÜSİAD eski Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu'na tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında MÜSİAD eski Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu, 'izinsiz sermaye piyasası faaliyeti' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
MÜSİAD eski Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu adliyeye sevk edildi.
Bayramoğlu, Savcılığa verdiği ifadenin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Suçlama 'izinsiz sermaye piyasası faaliyeti' olarak belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.

SPK HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) geçtiğimiz ocak ayında Bayramoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. SPK'nın 23 Aralık 2025'te yayımladığı bültende Bayramoğlu'na, "Yetkilisi olduğu şirket/şirketlerin banka hesaplarının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi" suçlaması yöneltilmişti.

MÜSİAD eski Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu'na tutuklama talebi

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Bayram Ali Bayramoğlu, kurucu üyeleri arasında yer aldığı MÜSİAD'da aynı zamanda Kurucu Genel Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendi. 22 Mayıs 1999 ile 17 Nisan 2004 tarihleri arasında MÜSİAD Genel Başkanı olarak görev yapan Bayramoğlu, MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olarak halen dernekte aktif görev alıyor. Bir dönem İstanbul Ticaret Odası'nda Meclis Üyesi olarak da görev yapan Bayramoğlu, ayrıca DEİK bünyesinde Türk-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanlığı görevini yürüttü. Türk iş dünyası ile Arap ülkeleri arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında koordinatörlük görevlerinde bulundu. Bayramoğlu, 23. Yasama Dönemi'nde AK Parti'den Rize Milletvekilli seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı.

