Muş’ta çalı çekirgesi istilası! Ovalara doğru ilerliyor, çiftçiler endişeli
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Temmuz 2024 09:30 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 09:35
Son günlerde giderek artan çalı çekirgeleri Muş'ta ovalara doğru ilerliyor. Yüksek yamaçlarında sürü halinde görülen çalı çekirgeleri, köy yolu ve meşe yapraklarının yüzeylerini kaplıyor. Çiftçiler çekirgelerin mahsullere zarar vermesinden endişeli.
Muş'ta köylüler ve çiftçiler endişeli.
Özellikle sarp ve dağlık bölgeler ile kent merkezi, Hasköy ve Korkut ilçeleri, 11 köy ve yaklaşık 30 mezranın bulunduğu Üçevler Grup köy yolunda görülen çekirge sürüleri, Muş Ovası'na doğru ilerliyor.
"HER YERDE GÖRÜLÜYOR"
Çekirgelerin her yıl olduğu gibi bu yılda sürü halinde görüldüğünü ifade eden vatandaşlardan Aydın Altıkara, çalı çekirgelerinin zararlı olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
ZARARLI BİR TÜR
Bu çekirge sürüleri her sene bu mevsimde ortaya çıkıyorlar. Ekili alanlar, ormanlık alanlara ve çayırlara zarar veriyorlar. Çalı çekirgesi zarar veren bir türdür.
Yağan yağmurla beraber sayıları düştü. Ancak her yerde meralarda görülüyor. Adım başı çekirge sürüleri var. Ekili alanlara zarar verecekler diye endişe ediyoruz.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı