Muş’ta çalı çekirgesi istilası! Ovalara doğru ilerliyor, çiftçiler endişeli

10 Temmuz 2024 09:30 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 09:35

Bu kez de Elazığ'da görüldü! Dev etçil çekirge hızla yayılmaya başladı

Bu kez de Elazığ'da görüldü! Dev etçil çekirge hızla yayılmaya başladı

Diyarbakır, Elazığ ve Batman'da ürküten görüntü! Dev etçil çekirge Güneydoğu illerini istila etti

Diyarbakır, Elazığ ve Batman'da ürküten görüntü! Dev etçil çekirge Güneydoğu illerini istila etti

Muş'ta köylüler ve çiftçiler endişeli.

Özellikle sarp ve dağlık bölgeler ile kent merkezi, Hasköy ve Korkut ilçeleri, 11 köy ve yaklaşık 30 mezranın bulunduğu Üçevler Grup köy yolunda görülen çekirge sürüleri, Muş Ovası'na doğru ilerliyor.

"HER YERDE GÖRÜLÜYOR"

Çekirgelerin her yıl olduğu gibi bu yılda sürü halinde görüldüğünü ifade eden vatandaşlardan Aydın Altıkara, çalı çekirgelerinin zararlı olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

ZARARLI BİR TÜR

Bu çekirge sürüleri her sene bu mevsimde ortaya çıkıyorlar. Ekili alanlar, ormanlık alanlara ve çayırlara zarar veriyorlar. Çalı çekirgesi zarar veren bir türdür.

Yağan yağmurla beraber sayıları düştü. Ancak her yerde meralarda görülüyor. Adım başı çekirge sürüleri var. Ekili alanlara zarar verecekler diye endişe ediyoruz.