Muş'ta minibüs dereye uçtu, 8 kişi yaralandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Muş'un Korkut ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüsün dereye uçması sonucu 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Karakale mevkiinde meydana geldi. Ağrı'dan Muş'a yolcu taşıyan minibüs, Bulanık yolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak, dere yatağına düştü. Kazada araçtaki 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri sonrası hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.