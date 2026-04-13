Muş'ta minibüs dereye uçtu, 8 kişi yaralandı

Muş'un Korkut ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüsün dereye uçması sonucu 8 kişi yaralandı.

AĞRI'DAN MUŞ'A YOLCU TAŞIYORDU

Alınan bilgilere göre kaza, Karakale mevkiinde meydana geldi. Ağrı'dan Muş'a yolcu taşıyan minibüs, Bulanık yolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak, dere yatağına düştü. Kazada araçtaki 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sonrası hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.