Artvin'de ambulans kazası! Ölü ve yaralılar var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Artvin'in Şavşat ilçesinde sat 05.00 sıralarında feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, ilçeye bağlı Çoraklı köyü yolu oldu.
Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Sağlık ekipleri Ilıca köyünden hasta aldıktan sonra dönüş yoluna geçti. Ambulans sürücüsü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedince ambulans yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazanın yetkili birimlere bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri, ŞAKUT (Şavşat Arama Kurtarma Derneği) ve Şavşat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmalar sonucu ambulansta bulunan yaralılar ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.
Kazada ambulansta bulunan hasta Serafettin Sancar olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 3 sağlık personeli ile 1 hasta yakını, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.