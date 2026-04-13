3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Artvin'de ambulans kazası! Ölü ve yaralılar var

Artvin'in Şavşat ilçesinde feci bir trafik kazası yaşandı. Hasta taşıyan ambulans, Çoraklı köyü yolunda yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 09:25
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 09:25

Artvin'in Şavşat ilçesinde sat 05.00 sıralarında feci bir meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, ilçeye bağlı Çoraklı köyü yolu oldu.

HABERİN ÖZETİ

Artvin'de ambulans kazası! Ölü ve yaralılar var

Artvin'in Şavşat ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden ambulansın uçuruma yuvarlanması sonucu bir hasta hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Şavşat ilçesine bağlı Çoraklı köyü yolunda saat 05.00 sıralarında meydana geldi.
Ilıca köyünden hasta alan 112 Acil Sağlık ekiplerini taşıyan ambulans, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada ambulansta bulunan hasta Serafettin Sancar olay yerinde hayatını kaybetti.
3 sağlık personeli ve 1 hasta yakını ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri, ŞAKUT ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Sağlık ekipleri Ilıca köyünden hasta aldıktan sonra dönüş yoluna geçti. Ambulans sürücüsü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedince ambulans yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Artvin'de ambulans kazası! Ölü ve yaralılar var

Kazanın yetkili birimlere bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri, ŞAKUT (Şavşat Arama Kurtarma Derneği) ve Şavşat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmalar sonucu ambulansta bulunan yaralılar ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Artvin'de ambulans kazası! Ölü ve yaralılar var

HASTA HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada ambulansta bulunan hasta Serafettin Sancar olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 3 sağlık personeli ile 1 hasta yakını, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

