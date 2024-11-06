Mustafa Sarıgül ABD seçimlerini yorumladı! "Sermaye kazandı, halk kaybetti"

06 Kasım 2024 10:12 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 10:19

ABD’deki 538 delegenin 270’ini kazanan adayın ülkenin yeni başkanı olacağı seçimlerde oy sayımı sürerken CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün çektiği video gündem oldu. Trump'ın önde olmasını değerlendiren Sarıgül, "Amerika’da sermaye kazandı. Bitcoin kazandı. Halk kaybetti" dedi.

Trump’a borsada şok: İşlemler iki kez durduruldu

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ABD seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, 50 eyaletin 24’ünü alan Trump’ın toplam delege sayısı 230'a ulaşırken, 16 eyalette ve Washington D.C bölgesinde kazanan Harris, 209 delege elde etti. Ülkede oy sayımı devam ederken CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de seçimleri öde götüren Donald Trump hakkında konuştu.

"ABD'NİN BASTIĞI YERDE OT BİTMEZ"

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Sarıgül, Trump'ın kazanmasıyla ABD'nin kaybettiğini dile getirdi. Sarıgül, "Amerika’da sermaye kazandı. Bitcoin kazandı. Halk kaybetti. Ama Türkiye'de kimse sevinmesin. ABD'nin bastığı yerde ot bitmez"