Mustafa Sarıgül elinde kıymayla tepki gösterdi! 'Millete domuz eti de yedirdiniz yazıklar olsun'
Türkiye günlerce vatandaşa domuz eti yediren köfte zincirinin kim olduğunu konuştu. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü olayla ilgili bir yorum da CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den geldi. Elindeki kıymayı işaret eden Sarıgül, "Bu eti yiyelim mi yemeyelim mi? Domuz eti karıştırdınız mı karıştırmadınız mı? Bu millete domuz eti de yedirdiniz ya yazıklar olsun size" dedi.
Türkiye günlerce vatandaşa domuz eti yediren köfte zincirinin kim olduğunu konuştu. Köfteci Yusuf, ürünlerinde domuz eti kullanmadığını iddia etse de mahkeme kararıyla ürünlerde domuz eti olduğu kesinleşti. Karar sonrası ise Tarım Bakanlığı, firmayı sağlığı tehlikeye atan markalar listesine ekledi.
Son günlerde kamuoyunun gündeminden düşmeyen Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti tespit edilmesi tartışmasına CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de dahil oldu. Gündem konularına ilişkin çektiği kısa videolarla sıklıkla gündeme gelen Sarıgül, eline aldığı bir tabak kıymayla Köfteci Yusuf'un domuz eti skandalına tepki gösterdi.
'BU ETİ YİYELİM Mİ?'
Sarıgül, 'Bu eti yiyelim mi yemeyelim mi? Domuz eti karıştırdınız mı karıştırmadınız mı? Bu millete domuz eti de yedirdiniz ya yazıklar olsun size.' dedi.
İşte o anlar...
Böyle bir iş yapmaları çok yanlış bu kadar insanı kandırmak olmaz böyle şeyler yapınca güven kaybederiz