Mustafa Sarıgül elinde kıymayla tepki gösterdi! 'Millete domuz eti de yedirdiniz yazıklar olsun'

10 Ekim 2024 16:32 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 16:42

Türkiye günlerce vatandaşa domuz eti yediren köfte zincirinin kim olduğunu konuştu. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü olayla ilgili bir yorum da CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den geldi. Elindeki kıymayı işaret eden Sarıgül, "Bu eti yiyelim mi yemeyelim mi? Domuz eti karıştırdınız mı karıştırmadınız mı? Bu millete domuz eti de yedirdiniz ya yazıklar olsun size" dedi.