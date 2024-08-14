Mustafa Sarıgül, Jose Mourinho'yu uyardı! "Tulum peyniri yemezsen..."
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
14 Ağustos 2024 12:01 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 12:19
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne veda etmesinin ardından Jose Mourinho'ya çektiği bir video ile seslendi. Sarıgül, Mourinho'ya Erzincan'ın meşhur lezzeti tulum peynirini tüketmesi gerektiğini söyledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, uzatmaya giden maçta Lille'le 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'yu çektiği video ile uyardı. Yenilgiden sonra Sarıgül'den Mourinho'ya tulum peyniri tavsiyesi geldi.
"TULUM PEYNİRİ YEMEZSEN DURUMUN ZOR"
Sarıgül, “Sevgili Mourinho Türkiye’ye gelmen değerli ama oyuncularına ve kendin tulum peyniri yemezsen 7 hafta sonra durumun zor şimdiden uyarıyorum.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Tgrthaber.com