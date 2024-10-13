Mustafa Sarıgül'den Köfteci Yusuf'a destek: En görkemli şubeni Erzincan'da açacağız

13 Ekim 2024 21:53 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 22:34

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinde yiyeceklerinde domuz eti tespit edilen Köfteci Yusuf'a CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den destek geldi. Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'ı Erzincan'a çağıran Sarıgül, "En görkemli şubeni Erzincan'da açacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı​'nın yayımladığı sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesinde, içinde domuz eti​ çıkan Köfteci Yusuf yine gündemde. Dün İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş'ın Köfteci Yusuf'ta köfte yiyerek destek mesajı yayımladığı Yusuf Akkaş'a bir destek de CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül​'den geldi.

'KÖFTECİ YUSUF BİZİM MARKAMIZ'

X hesabından video paylaşımında bulunan Sarıgül, Köfteci Yusuf'u Erzincan'a çağırarak, "Yerli malı, yurdun malı Köfteci Yusuf bizim markamız. 12 bin çalışan var ve bizi arıyorsunuz. Desteğim sizinle. Köfteci Yusuf kardeşim Erzincan'a bekliyorum. En görkemli şubeni burada açacağız." dedi.

İSMİ AÇIKLANMAYINCA SİTEM ETMİŞTİ!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilk günlerde içinde domuz eti bulunduran işletmeyi açıklamamasına tepki gösteren Sarıgül yine başka bir video paylaşarak, "Müthiş bir bilgi kirliliği var. Vatandaşımıza domuz eti yediren firma kim? Bana gelen bilgiler var. Açıklanmazsa ben açıklayacağım" demişti.

İYİ PARTİLİ VEKİL DE KÖFTE YİYEREK DESTEK VERMİŞTİ!

Dün akşam saatlerinde Köfteci Yusuf'un bir şubesini ziyaret edip köfte söyleyen İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Köfteci Yusuf'a destek çıkmıştı.

X hesabından paylaşımda bulunan İYİ Partili vekil, "Yemek resmî paylaşmak adetim değildir ancak bu resmi paylaşmayı bir görev sayıyorum. Köfteci Yusuf kardeşimizi şahsen tanımam ama hikayesini iyi bilirim. Bahsi geçen hatayı yapmış olma ihtimalini mümkün görmüyorum. Rabbim iş rastlığı versin." ifadelerini kullanmıştı.