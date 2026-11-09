Mustafa Sarıgül’ün dosyası Ankara’ya gönderildi

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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından soruşturma yürütülmesi amacıyla hazırlanan tahkikat dosyası, yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği bildirildi.