Naci Görür Elazığ depremi sonrası açıklama yaptı! 6 Şubat'ı hatırlattı

08 Kasım 2024 18:03 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 18:04

AFAD'ın geçtiği bilgilere göre, Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 17.04'te meydana gelen deprem çevre illerden de hissedilirken deprem uzmanı Naci Görür de açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür, 6 Şubat depremini hatırlattı.

O fay henüz kırılmadı! Uzman isimden 6.8'lik deprem uyarısı

O fay henüz kırılmadı! Uzman isimden 6.8'lik deprem uyarısı

Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ürküten depreme ilişkin AFAD'tan açıklama yapıldı. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Elazığ'da 16,22 kilometre derinliğinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi" dedi. Çevredeki vatandaşlar deprem sonrası sokağa döküldü. Bölgede herhangi bir olumsuz olay yaşanmadı." denildi.

Kullanıcılar 'Elazığ'da deprem mi oldu?' diye sorgularken deprem sonrası açıklamalarda bulunan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da herhangi bir ihbarın kendilerine henüz ulaşmadığını etti. Vali Hatipoğlu, tarama çalışmalarının devam ettiğinin bilgisini de verdi.

ELAZIĞ DEPREMİ SONRASI NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Saat 17.04'te meydana gelen deprem Şanlıurfa, Batman ve Diyarbakır'da da hissedilirken deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den de açıklama geldi.

"ENERJİ TRANSFERİ İLE İLGİLİ..."

Asrın felaketi olarak hafızalara kazınan 6 Şubat depremlerini hatırlatan Görür'ün açıklaması şu şekilde: