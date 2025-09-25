Naci Görür 'İş değişir' diyerek dikkatleri diğer faya çevirdi

Erzurum Aşkale merkezli 4,4 büyüklüğündeki deprem tedirginlik oluşturdu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının ardından bölgedeki asıl risklere dikkat çekerek Tezcan Fayı'na dikkatleri çevirdi.

"TEZCAN FAYI TETİKLENİRSE İŞ DEĞİŞİR"



Prof. Görür X paylaşımında uyarıları şöyle sıraladı:

"Kandilli, Aşkale’de (Erzurum) 4,4 sığ deprem oldu. Deprem Kandilli Fay Zonu üzerinde. Bu zon 25-26 km uzunlukta, sağ yönlü yanal bir fay. Büyük depremler üretme kapasitesi yok. Daha batıdaki Tezcan Fayı tetiklenirse (Sağ lateral) iş değişir ve depremin boyutu artar. Geçmiş olsun"