Erzurum depremi sonrası korkutan uyarı! 'Bu bölge depreme hazırlıklı olsun'

AFAD'tan yapılan açıklamada saat 11:29'da Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Çevre illerden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, uzaman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Sosyal medyada açıklamalarda bulunan Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli Erzurum'u uyardı. "Bölge Sismotektoniği gergindir, büyük depremler şaşırtıcı olmaz." diyen İçelli, 'Erzurum benim çekinceli olduğum bir bölge" diyerek uyarılarını sıraladı.

"ERZURUM DEPREME HAZIR OLMALI"

Depremin ardından önemli açıklamalarda bulunan İçelli, "Erzurum benim Türkiye'de çekinceli olduğum 3. sırada olan bir yer. Erzurum'daki fay zonları Erzurum-Aşkale-Tercan korktuğumuz faylardır. Burada büyük depremler olmadı ama olabilir. Erzurum depremlere hazır olmalı" ifadelerini kullandı.

