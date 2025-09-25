Menü Kapat
22°
Erzurum depremi sonrası korkutan uyarı! 'Bu bölge depreme hazırlıklı olsun'

AFAD yaptığı açıklamada Erzurum'da 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Yaşanan deprem kısa süreli paniğe neden olurken Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli​'den korkutan açıklama geldi. İçelli yaptığı açıklamada, "Erzurum depremlere hazır olmalı, bölge gergin büyük depremler şaşırtıcı olmaz" ifadelerini kullandı.

Erzurum depremi sonrası korkutan uyarı! 'Bu bölge depreme hazırlıklı olsun'
AFAD'tan yapılan açıklamada saat 11:29'da 'un ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana geldiği bildirildi. Çevre illerden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, uzaman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Sosyal medyada açıklamalarda bulunan Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Erzurum'u uyardı. "Bölge Sismotektoniği gergindir, büyük depremler şaşırtıcı olmaz." diyen İçelli, 'Erzurum benim çekinceli olduğum bir bölge" diyerek uyarılarını sıraladı.

Erzurum depremi sonrası korkutan uyarı! 'Bu bölge depreme hazırlıklı olsun'

"ERZURUM DEPREME HAZIR OLMALI"

Depremin ardından önemli açıklamalarda bulunan İçelli, "Erzurum benim Türkiye'de çekinceli olduğum 3. sırada olan bir yer. Erzurum'daki fay zonları Erzurum-Aşkale-Tercan korktuğumuz faylardır. Burada büyük depremler olmadı ama olabilir. Erzurum depremlere hazır olmalı" ifadelerini kullandı.

Erzurum depremi sonrası korkutan uyarı! 'Bu bölge depreme hazırlıklı olsun'
