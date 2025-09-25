Menü Kapat
Erzurum'da deprem mi oldu son dakika 25 Eylül? Erzurum deprem bölgesi mi?

Bugün (25 Eylül 2025 Perşembe) öğle saatlerine doğru Erzurum'da deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından Erzurum'da deprem mi oldu sorusu araştırılmaya başlandı. Yaşanan sarsıntının çevre illerden de hissedildiği belirtildi. AFAD tarafından son depremlerin listesi paylaşıldı.

Erzurum'da deprem mi oldu son dakika 25 Eylül? Erzurum deprem bölgesi mi?
tarafından aktarılan bilgilere göre 'da bugün saat 11.29 sıralarında meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar Erzurum'da deprem mi oldu, son depremler listesini araştırmaya başladı.

Erzurum'da deprem mi oldu son dakika 25 Eylül? Erzurum deprem bölgesi mi?

ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 25 EYLÜL?

AFAD tarafından aktarılan bilgilere göre Erzurum merkezli 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.29 sıralarında meydana gelen depremin 7 km derinliğinde olduğu belirtildi.

tarafından ise depremin 3.2 km derinliğinde olduğu açıklandı.

Erzurum'da deprem mi oldu son dakika 25 Eylül? Erzurum deprem bölgesi mi?

ERZURUM DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Erzurum 2. derece arasındadır. Erzurum'un il merkezinin içinden ve güneyinden geçen faylar bulunmaktadır. Şehrin güneyinde Palandöken Fay Zonu, kuzeyde ise Erzurum Fay Zonu bulunuyor.

Fay hattı geçen bölgeler arasında Hınıs, Karaçoban, Tekman, Çat ve Aşkale yer alıyor. İkinci derece riskli ilçeler ise şöyle:

  1. Yakutiye
  2. Palandöken
  3. Aziziye
  4. Karayazı
  5. Pasinler
  6. Horasan
  7. Narman
  8. Tortum
  9. Uzundere
  10. Olur
  11. Oltu
  12. Şenkaya
  13. Köprüköy

SON DEPREMLER LİSTESİ 25 EYLÜL

AFAD tarafından paylaşılan 25 Eylül 2025 Perşembe günü yaşanan son depremlerin listesi ise şöyle:

Erzurum'da deprem mi oldu son dakika 25 Eylül? Erzurum deprem bölgesi mi?
