Erzurum'da deprem mi oldu son dakika 25 Eylül? Erzurum deprem bölgesi mi?

AFAD tarafından aktarılan bilgilere göre Erzurum'da bugün saat 11.29 sıralarında deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar Erzurum'da deprem mi oldu, son depremler listesini araştırmaya başladı.

ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 25 EYLÜL?

AFAD tarafından aktarılan bilgilere göre Erzurum Aşkale merkezli 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.29 sıralarında meydana gelen depremin 7 km derinliğinde olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi tarafından ise depremin 3.2 km derinliğinde olduğu açıklandı.

ERZURUM DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Erzurum 2. derece deprem bölgeleri arasındadır. Erzurum'un il merkezinin içinden ve güneyinden geçen faylar bulunmaktadır. Şehrin güneyinde Palandöken Fay Zonu, kuzeyde ise Erzurum Fay Zonu bulunuyor.

Fay hattı geçen bölgeler arasında Hınıs, Karaçoban, Tekman, Çat ve Aşkale yer alıyor. İkinci derece riskli ilçeler ise şöyle:

Yakutiye Palandöken Aziziye Karayazı Pasinler Horasan Narman Tortum Uzundere Olur Oltu Şenkaya Köprüköy

SON DEPREMLER LİSTESİ 25 EYLÜL

AFAD tarafından paylaşılan 25 Eylül 2025 Perşembe günü yaşanan son depremlerin listesi ise şöyle: