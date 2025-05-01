Naci Görür Kütahya depremi sonrası uyardı: Bölge geriliyor, dikkatli olun

Kütahya'daki sismik hareketlilik geçen haftadan beri devam ediyor. Simav ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem bilimci Naci Görür'den dikkat çeken uyarılar geldi. Depremin Naşa Fay Zonu yakınlarında meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Görür, "Bölge geriliyor, yöneticiler dikkatli olmalı" ifadesini kullandı.

Kütahya geçen haftadan beri sallanmaya devam ediyor. Peş peşe sarsıntıların yaşandığı kentte bugün bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 14.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin derinliği 10,66 kilometre olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,3 olarak duyurdu.

KÜTAHYA VALİSİ: OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Paniğe neden olan deprem sonrası Kütahya Valiliğinden açıklama geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmediğini bildiren Kütahya Valisi Musa Işın, "Hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi korusun" mesajını paylaştı.

HALK EVE GİRMEYE KORKUYOR

25 Nisan tarihine meydana gelen 4,5 ve 4,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntıların sürdüğü Simav ilçesi Yemişli köyünde halk evlerine girmekten çekiniyor. 1050 nüfuslu Yemişli köyünde gece gündüz devam eden depremler yüzünden korkularından evlerine giremeyen köy halkı devletten çadır talep ediyor.

NACİ GÖRÜR'DEN KÜTAHYA UYARISI

Kütahya'daki depremin ardından deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. 4,3 büyüklüğündeki depremin Naşa Fay Zonu yakınlarında gerçekleştiğini belirten Naci Görür, aynı bölgede yaşanan diğer depremlere dikkat çekerek bölgenin gerildiği uyarısını yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, "Arkadaşlar, Yemişli-Simav/Kütahya’da 4,3 deprem oldu. Deprem Naşa Fay Zonu yakınlarında. Birkaç gün önce de burada benzer depremler oldu. Yöneticiler dikkatli olmalı. Bölge K-S geriliyor." ifadelerini kullandı.

BİR UYARI DA BODRUM'A

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece yarısı meydana gelen meydana gelen depremle ilgili de açıklama yapan Naci Görür, Arkadaşlar, Gökova Körfezinde 4,0 büyüklüğünde 12 saat önce deprem oldu. Deprem normal atımlı Gökova Fay Zonu üzerinde. Bu zon çoğu kez 6’lar mertebesinde deprem üretmiş. Bölge K-G geriliyor. Sevgiyle." dedi.