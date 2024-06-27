Naci Görür Marmara depremini işaret ederek uyardı: Bekliyoruz!

27 Haziran 2024 07:53 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 08:05

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre dün 22.50 sıralarında Gökçeada'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Paniğe neden olan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

MARMARA DEPREMİ UYARISI

Görür paylaşımında Marmara depremini işaret ederek "Bölgede gerilim devam ediyor" dedi.

İşte Naci Görür'ün, sosyal medya hesabından yaptığı o uyarı:

"Ege Denizi’nde 4,4 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Deprem Ege Denizi içerisindeki KAF FAY ZONUNDA. Bu zonun Marmara Denizi içerisindeki devamında Marmara depremini bekliyoruz. Bölgede gerilim devam ediyor. Sevgiyle"