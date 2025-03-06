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 | Murat Makas

Naci Görür'den bir şehre daha kritik uyarı: Fayda 7 üzerinde deprem olabilir, çürük zeminde duruyor

Depremin beka sorunu olduğunu belirten Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'de bazı bölgelerdeki fay tehlikesine ve depreme dirençli kentlere dikkat çekti. Naci Görür, "Orta Anadolu'nu en büyük fay sistemlerinden biri olan Ecemiş Fayı, er ya da geç 7'nin üzerinde deprem üretir" diyerek bir şehrimizin tehlike altında olduğunu söyledi.

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Naci Görür'den bir şehre daha kritik uyarı: Fayda 7 üzerinde deprem olabilir, çürük zeminde duruyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 22:46
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 23:06

Marmara Bölgesi ve Ege Denizi’nde 7 üzeri deprem beklentisi binlerce vatandaşı tedirgin ediyor. İstanbul için sık sık deprem uyarısı yapılsa da farklı bölgelerde bazı fayların kritik olabileceğine dikkat çekti. Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Erciyes Üniversitesi Kültür Sitesi'nde düzenlenen 'Güvenli bir gelecek için deprem dirençli kentler' konferansında açıklamalarda bulundu.

''DEVLET DEPREM DİRENÇLİ KENTLER KURMALI''

Konferansa konuşmacı olarak katılan Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin devletin beka meselesi olduğunu kaydetti. Deprem sorununun çözülmediği taktirde binlerce insanın kaybetmenin yanında ülkenin siyasi ve ekonomik bağımsızlığının da kayıp olacağını aktaran Prof. Dr. Görür, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet dönemindeki depremler; 1939, 1942, 1943, 1944, 1954, 1957, 1967, 1999, 2001, 2003, 2020, 2021. Ölen insanları saydığınız zaman 200 binlere yaklaşıyor. Çocuk oyunu değil, 200 bin insandan bahsediyoruz. Deprem dirençli kentler kurmalıyız, neredeydi aklımız şimdiye kadar? Neyi bekliyoruz, daha ne olmasını bekliyoruz? Eğer böyle gidersek geleceğimiz yok. Bu depremler 14 milyon senedir devam ediyor, daha milyonlarca sene devam edecek. O halde her depremde de binleri kurban edemeyeceğimize göre bizim depremlerle baş etmemiz lazım.

''BEKA MESELESİDİR''

Nasıl baş edeceğiz; deprem dirençli kentler kurarak. Kimi kentlerin deprem tehlikesi daha azdır, kiminin daha fazladır ama hepsinde yöntem aynıdır. Bunları yapmalıyız, bunları da birinci derecede devlet yapmalı. Parti, iktidar demiyorum, devlet yapmalı. Sahibi olduğumuz devlet, bizim isteğimizle yapmalı. Kendi devletimize kendimiz talep etmeliyiz, 'benim yaşadığım kentleri deprem dirençli yap'. Millet bilincine eriştiğimiz zaman depremi halledeceğiz. Yoksa binlerce insanımızı kaybedip siyasi ve ekonomik bağımsızlığımızı da önümüzdeki zamanda yitireceğiz. Devletin gerçekten beka meselesi bu depremdir. Bunu halletmediğimiz sürece Türkiye'nin geleceği yoktur."

"ECEMİŞ FAYI ÖZELLİĞİ İTİBARİYLE 7'NİN ÜZERİNDE DEPREM ÜRETİR"

Kayseri ve çevresindeki fay hatlarıyla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Görür, şehrin üzerinde bulunduğu fayların aktif ve canlı olduğunu kaydetti. Görür, "Kayseri ve etrafındaki faylar canlı, aktif faylar. İster yavaş olsun, ister hızlı olsun, ister çok, ister az deprem üretsin birinin çıkıp da bilgiçlik taslamasına gerek yok bu faylar günün birinde deprem üretecektir. İster küçük ister büyük deprem üretsin, Kayseri bundan etkilenecektir. Kayseri; Orta Anadolu'nu en büyük fay sistemlerinden biri olan Ecemiş Fayı'nın üzerinde, tam kucağında oturuyor. Öyle yakınında, biraz uzağında da değil kucağında oturuyor. Bu fay er ya da geç bir deprem üretir. Boyu, posu, özelliği itibariyle 7'nin üzerinde bir deprem üretir. Zaman vermiyorum, zaman önemli değil. Benim insanım önemli; bugün olursa ben ölürüm, yarın olursa çocuklarım ölür, öbür gün olursa torunum ölür, öbür gün olursa neslim ölür. Zamana takılmayın, zamanı biri söylese kaçıp kurtulacak mısınız? Kayseri bir fay sisteminin üzerinde oturuyor nokta" şeklinde konuştu.

"KAYSERİ FAYIN KUCAĞINDA VE EN ÇÜRÜK ZEMİNDE OTURUYOR"

Kayseri'nin üzerine kurulduğu zemine de dikkat çeken Görür; "Kayseri fayın kucağında oturuyor, bir de olabilecek en çürük zeminde oturuyor. Ve bunu düşünmeden 10 kat, 15 kat yarışma halinde gökdelenler yapıyorsunuz. Kayseri faylı bir bölge, zemini çürük bir bölge sen öyle bir deprem dirençli Kayseri yapacaksın ki bilim ve teknolojiye göre yapman lazım. Kayseri'de tarihte yazılmış depremler var. Bir yerde deprem olmuşsa, aynı yerde aynı büyüklükte deprem belli bir zaman sonra tekrar olur" dedi.

''OLACAKLARI DÜŞÜNÜN''

Depreme dayanıklı şehirler yapılmasının önemine dikkat çeken Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sıvılaşan zeminler oluyor, buralara ek bina yapma. Şehri bu taraflarda geliştirme, yeşil alan yap, park yap gibi. Bir yer ne kadar hızlı sallanır, sarsılırsa o kadar yıkım olur. Desem ki; Kayseri'nin nereleri, hangi mahalleleri en fazla deprem hızına uğrayacak. Depremin en hızlı olacağı yerler nereler biliyor musunuz? Eğer belediye başkanı da 'ben de bilmiyorum' derse halimiz harap. Depremi deprem zamanı düşünün, bu günden bakarak depremi düşünmeyin. Olacakları düşünün."

Konferans açılışında konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, deprem maalesef yine olacak. Yaptığımız yapılara yüklediğimiz kapasiteye göre 7,9-7,5 için bir tasarım yapılıyor ise 8.0 üzeri deprem büyüklüğünde davranış göstermesi de beklediğimiz sonuç olarak görüyoruz. Çünkü biz şunu diyoruz; yapılar toptan göçmeye ulaşmamalı, tasarım depreminde dahi insanların yapı tahliyesi için gerekli güvenliği sağlamalıdır.

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Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye'de hangi fay hatları vardır?
Türkiye, jeolojik olarak dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde yer almakta olup, başlıca üç büyük fay hattına sahiptir. Bu fay hatları; Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı'dır.
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