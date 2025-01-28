Naci Görür'den Bursa depremi sonrası kritik açıklama! O fay hattına dikkat çekti: 'Stres birikiyor'

28 Ocak 2025 09:20 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 09:30

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan depremin ardından Uluabat Fay Zonu'na dikkat çekerek 'ayrıntılı incelenmesi gerekiyor' uyarısında bulundu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşanan 4 büyüklüğündeki deprem vatandaşları oldukça endişelendirdi. İstanbul dahil olmak üzere çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı açıklamada Uluabat Fayına dikkat çekti. "Bu fayların ne zaman deprem üreteceğini bilmiyoruz" diyen Görür, fayın ayrıntılı incelenmesi gerektiğini söyledi.

"NE ZAMAN DEPREM ÜRETİR BİLMİYORUZ"

Naci Görür yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Nilüfer/Bursa’da 4,1 deprem oldu. Sağ yönlü Uluabat Fay zonu içinde. Bu zon yavaş stres biriktiriyor. En son büyük depremi (7’den büyük)1855 yılında oluşturdu. Büyük can ve mal kaybına sebep oldu. Bu fayların ne zaman deprem üreteceğini bilmiyoruz. Ayrıntılı incelenmesi gerekir."