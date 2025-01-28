Osman Bektaş'tan 2 il için korkutan açıklama! Bursa'nın deprem tehlikesi İstanbul'dan yüksek mi?

28 Ocak 2025 08:34 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 08:36

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem vatandaşları tedirgin etti. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı hakkında konuşan Prof. Dr. Osman Bektaş, Bursa ve Çanakkale için korkutan açıklamada bulundu.

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Bursa'da deprem oldu! İstanbul da sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 13.43'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı paniğe neden olurken vatandaşlar kendini sokağa attı. Depremin derinliği 9,74 kilometre olarak kaydedilirken deprem ile ilgili şehirde bir olumsuz durum olmadığını açıkladı.

İstanbul'da ve çevre illerden hissedilen depremin ardından deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan açıklama geldi. Çanakkale ve Bursa için uyarıda bulunan Bektaş, "Bursa'nın deprem tehlikesi İstanbul'dan niçin yüksek?" sorusuna yanıt verdi.

"BURSA- ÇANAKKALE'DE DEPREM TEHLİKESİNİ ARTIRMIŞTIR"

Osman Bektaş'ın sosyal medyada yaptığı uyarıda şu ifadeler yer aldı:

"Bursa'nın deprem tehlikesi İstanbul'dan niçin yüksek ?

Marmara'da KAF'ın Kuzey ve Güney Kolları karşılıklı olarak 1509-1556, 1737-1766, 1855-1894 M>7 tarihsel yıkıcı DEPREM ÇİFTLERİNİ üretmiştir.

(Ambraseys,2000).

Ege açılma sistemi içerisinde kalan Kuzey-Güney Kollar üzerindeki tarihsel deprem çiftleri paralel fayların derinden, karşılıklı stres transferiyle gerçekleşmiş olmalıdır.

Bu teoriye göre, Kuzey koldaki 1999 İzmit-Düzce depremlerinden sonra Güney Kolda artan depremsellik Bursa- Çanakkale'de deprem tehlikesini artırmıştır."