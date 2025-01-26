Naci Görür'den deprem uyarısı: Sonu yine ölüm yine yıkım olur

26 Ocak 2025 16:39 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 16:51

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü öncesi dikkat çeken uyarılarda bulundu. Felaketin yaşandığı tarihten itibaren yapılan yanlışlara dikkat çeken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem tehdidinden kurtulmanın yolunu açıkladı. Naci Görür, aksi durumda depremin yine ölüm ve yıkımla sonuçlanacağını belirtti.

İstanbul depremi için ikinci döngü alarmı! Osman Bektaş o faya işaret etti

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Türkiye​ 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ili vuran Kahramanmaraş​ depremleriyle sarsıldı. 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin yaklaşan yıl dönümü öncesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şehirlerin depreme dirençli hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Naci Görür önemli uyarılar yaptı.

"DEPREMLER EBEDİYEN TEKRARLANACAK"

Her şey tamamlansa bile deprem​ sorununun bitmeyeceğini söyleyen Naci Görür, "Deprem sorunu ancak anlayışımızı değiştirerek çözülebilir. Soruyorum size. Yarın yine buralarda deprem olmayacak mı? Başka yerlerde olmayacak mı? Depremler​ ebediyen tekrarlanacak. Belki o sırada biz olmayacağız ama çocuklarımız, nesillerimiz olmayacak mı? Aynı acıları onlar çekmeyecek mi? Bütün acı ve ölümleri birbirimize devir edip duracak mıyız?" ifadelerini kullandı.

DEPREM TEHDİDİNDEN KURTULMANIN YOLUNU AÇIKLADI

Çağdaş ülkelerin dirençli kentler oluşturarak deprem sorunundan kurtulduğuna dikkat çeken Görür, "Depremde biz binlerce insanımızı feda ederken oralarda ancak birkaç kişi tesadüfen ölüyor. Deprem dirençli kent büyük depremleri minimum hasarla atlatan kent demektir. Kent yönetimi, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem/çevreyi ve ekonomiyi eğitim, bilim ve günümüz teknolojileri ile deprem dirençli hale getirirsek bu dertten büyük ölçüde kurtuluruz" dedi.

NACİ GÖRÜR UYARDI: YİNE ÖLÜM YİNE YIKIM OLUR

Naci Görür, mesajını "Biz depremde bütün gayretimizle deprem olan yeri eski haline getirmeye çalışıyoruz. Eski hali deprem dirençli değildi ki. Eski haline getirirsek yine ölüm yine yıkım! O halde eskisi haline değil, deprem dirençli hale getirmeliyiz" ifadeleriyle sonlandırdı.