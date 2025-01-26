Son dakika | İzmir deprem ile sarsıldı! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
26 Ocak 2025 10:39 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 10:43
Son dakika haberi: Ege Denizi'nde İzmir açıklarında deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin ilk verileri paylaştı.
Son dakika haberine göre İzmir'de Kuşadası Körfezi açıklarında sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan depreme ilişkin AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklama geldi.
AFAD İZMİR DEPREMİNİN VERİLERİNİ PAYLAŞTI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 10.21'de İzmir Kuşadası Körfezi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. AFAD depremin derinliğinin 7.22 kilometre olduğunu bildirdi.
KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ
Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin verileri paylaştı. Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıklayan Kandilli, depremin derinliğinin ise 8,7 kilometre olarak ölçüldüğünü duyurdu.
Kaynak: Tgrthaber.com