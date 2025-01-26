İstanbul depremi için ikinci döngü alarmı! Osman Bektaş o faya işaret etti

26 Ocak 2025 02:03 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 02:17

Korkulan İstanbul depremi için Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, çarpıcı bir uyarıda bulundu: Marmara Denizi'nde tetiklenmeye yol açabilecek faya dikkat çeken Bektaş, İstanbul’un hem doğu hem batı hattında stres birikiminin alarm verdiğini söyledi. Ganos fayının önemine dikkat çeken Bektaş tetiklenmeye olabilecek depreme karşı uyardı.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara​ Bölgesi'nde meydana gelebilecek büyük bir depreme dikkat çekti. İstanbul’un deprem tarihine ışık tutan Prof. Dr. Bektaş, “İstanbul, 1912-2022 yılları arasında Kuzey Marmara Fayı'nda batıdan doğuya gerçekleşen stres transferi ve 6-7,4 büyüklüğündeki depremlerle ilk deprem​ döngüsünü tamamladı” diyerek, ikinci bir büyük deprem döngüsünün başlayabileceği uyarısında bulundu.

GANOS DEPREMİNİN TEKRARINA DİKKAT ÇEKTİ

Özellikle 1912’de yaşanan 7,2 büyüklüğündeki Ganos Depremi'nin tekrarıyla Marmara’nın yeni bir felaket senaryosuna kapı aralayabileceğini belirten Prof. Dr. Bektaş, sismik boşlukların İstanbul’un hem doğusunda hem batısında orta büyüklükte depremler üretebileceğini vurguladı. Batıda 2011, 2012 ve 2019 yıllarında yaşanan 5-5,8 büyüklüğündeki depremler ile doğuda 1963’te meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki Adalar Depremi bu riskin işaretleri olarak öne çıkıyor.

İSTANBUL​'U TEHDİT EDEBİLECEK 2. DEPREM DÖNGÜSÜ

Prof. Dr. Bektaş, olası bir büyük depremin İstanbul’u ciddi şekilde tehdit ettiğini hatırlatarak, "1912 Ganos Depremi'nin tekrarı yeni bir deprem döngüsünün habercisi olabilir" ifadelerini kullandı.