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Son dakika | Akdeniz'de deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ocak 2025 10:08 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 10:13
Son dakika | Akdeniz&#039;de deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Akdeniz​'de saat 09.57 sıralarında bir deprem​ meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.8 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 7.2 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: tgrthaber.com
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