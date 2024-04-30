Naci Görür'den graben uyarısı: 7 ve üzeri deprem üretir

30 Nisan 2024 23:50 - Güncelleme : 01 May 2024 00:15

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Manisa'nın aktif fay hatları üzerinde kurulduğunu belirterek, söz konusu canlı fayların 7 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu ve bu nedenle şehrin deprem direncinin artırılması gerektiğini söyledi.

Görür, Manisa Genç İş İnsanları Derneği (MAGİAD) tarafından Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen "Manisa Depreme Hazır mı?" paneline katılarak, konuşma yaptı.

"GRABEN ÜZERİNE KURULU, ER GEÇ DEPREMLE SINANACAK"

Manisa'nın "graben" olarak tanımlanan çöküntü alanı üzerine kurulduğuna işaret eden Görür, "Manisa, aktif fay hatları üzerinde kurulmuş. Bu canlı faylar, 7 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip. Tektonik yapının içinde yaşıyorsunuz ve bu tektonik yapıda depremler mutlaka olur. Bugün olmazsa yarın olur, yarın olmazsa öbür gün olur. Dolaysıyla kalkıp bizim burada deprem olacak mı? Ne zaman olacak? Nasıl olacak? Bunları konuşmanın hiç anlamı yok. Bu bölge er geç depremle sınanacaktır" dedi.

"DEPREME DİRENÇLİ YAPMAZSANIZ MANİSA'NIN GELECEĞİ YOK DEMEKTİR"

Naci Görür, “Manisa’yı eğer depreme dirençli yapmazsanız Manisa’nın geleceği yok demektir. Bilime inanan çağdaş toplumlarda artık bu zamanlarda depremden yıkılmak, depremden çok sayıda can kaybı vermek gerçekten bu toplumlar arasında çok ayıp olarak karşılanıyor. Deprem doğal bir olaydır ama siz o hasarları önleyecek önlemleri almazsanız insanlarınızın can kıymetini sağlamazsanız ya yönetiminizde ya kendinizde sorun var demektir. Manisa’daki fay hatları özellikle dağ kenarlarına, dağ yamaçları ve ova içlerine doğru bu fayların dağılımını görüyoruz” dedi.