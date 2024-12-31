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Naci Görür'den Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan uyarı: Zamanı geldiğinde fay kırılabilir

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
31 Aralık 2024 17:26 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 17:41
Naci Görür&#039;den Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan uyarı: Zamanı geldiğinde fay kırılabilir

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. Paniğe neden olan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan bir uyarı geldi. Depremin Malatya fayındaki stres transferiyle ilgili olduğunu belirten Naci Görür, "Burada deprem yoğunluğu fazla, zamanı gelince bu fay kırılabilir" dedi.

6 Şubat 2023'te asrın felaketi ile sarsılan Kahramanmaraş'ta bugün yine deprem​ paniği yaşandı. Elbistan​ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan bir uyarı geldi.

Naci Görür'den Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan uyarı: Zamanı geldiğinde fay kırılabilir - 1. Resim

ELBİSTAN'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elbistan ilçesinde saat 13.46'da 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 5,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

NACİ GÖRÜR KAHRAMANMARAŞ​ DEPREMİ SONRASI UYARDI

Kahramanmaraş depreminin ardından deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Marmara fayına dikkat çeken Naci Görür, zamanı gelince bu fayın kırılabileceğini söyledi. Görür paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Naci Görür'den Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan uyarı: Zamanı geldiğinde fay kırılabilir - 2. Resim

"ZAMANI GELİNCE FAY HATTI KIRILABİLİR"

"Kahramanmaraş’ın Sünnetköyü/Elbistan yöresinde, Çardak Fayı ile Malatya Fayı kesim bölgesinde 4.0 büyüklükte deprem oldu. Muhtemelen Malatya Fayına stres transferi ile ilgili. Burada deprem yoğunluğu daha fazla. Zamanı geldiğinde Malatya Fayı buradan itibaren kırılabilir."

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Kaynak: Tgrthaber.com
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