Naci Görür'den Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan uyarı: Zamanı geldiğinde fay kırılabilir

31 Aralık 2024 17:26 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 17:41

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. Paniğe neden olan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan bir uyarı geldi. Depremin Malatya fayındaki stres transferiyle ilgili olduğunu belirten Naci Görür, "Burada deprem yoğunluğu fazla, zamanı gelince bu fay kırılabilir" dedi.

6 Şubat 2023'te asrın felaketi ile sarsılan Kahramanmaraş'ta bugün yine deprem​ paniği yaşandı. Elbistan​ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan bir uyarı geldi. ELBİSTAN'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elbistan ilçesinde saat 13.46'da 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 5,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. NACİ GÖRÜR KAHRAMANMARAŞ​ DEPREMİ SONRASI UYARDI Kahramanmaraş depreminin ardından deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Marmara fayına dikkat çeken Naci Görür, zamanı gelince bu fayın kırılabileceğini söyledi. Görür paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "ZAMANI GELİNCE FAY HATTI KIRILABİLİR" "Kahramanmaraş’ın Sünnetköyü/Elbistan yöresinde, Çardak Fayı ile Malatya Fayı kesim bölgesinde 4.0 büyüklükte deprem oldu. Muhtemelen Malatya Fayına stres transferi ile ilgili. Burada deprem yoğunluğu daha fazla. Zamanı geldiğinde Malatya Fayı buradan itibaren kırılabilir." İlgili Haberler Son dakika | Kahramanmaraş'ta korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi Son dakika | Malatya'da 3.2 büyüklüğünde deprem