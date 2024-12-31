Son dakika | Kahramanmaraş'ta korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi

31 Aralık 2024 13:55 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 14:01

Son dakika: Kandilli Rasathanesi ve AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş​'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.1 kilometre olarak kaydedildi. Paniğe neden olan deprem​ ile ilgili henüz olumsuz bir ihbar alınmazken sarsıntı çevre illerden de hissedildi. AFAD ve

SAATLER ÖNCE ELAZIĞ DA SALLANDI

Öte yandan Elazığ​'da saat 12.11 sıralarında bir deprem​ meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.7 km olarak ölçüldü.