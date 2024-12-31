Son dakika | Kahramanmaraş'ta korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
31 Aralık 2024 13:55 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 14:01
Son dakika: Kandilli Rasathanesi ve AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.1 kilometre olarak kaydedildi. Paniğe neden olan deprem ile ilgili henüz olumsuz bir ihbar alınmazken sarsıntı çevre illerden de hissedildi. AFAD ve
SAATLER ÖNCE ELAZIĞ DA SALLANDI
Öte yandan Elazığ'da saat 12.11 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.7 km olarak ölçüldü.
Kaynak: Tgrthaber.com