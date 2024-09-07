Naci Görür'den Kahramanmaraş depremi sonrası uyarı: Çürük binalardan uzak durun

07 Eylül 2024 13:09 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 13:22

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Görür, "Olması normal addedilen, artçı bir deprem. Bunun da artçıları olabilir. Çürük binalardan uzak durun." uyarısı yaptı.

Kahramanmaraş depremi sonrası uzman isimden korkutan uyarı: Bu beklediğimiz artçı değil, 6,6 büyüklüğünde deprem olacak

Kahramanmaraş depremi sonrası uzman isimden korkutan uyarı: Bu beklediğimiz artçı değil, 6,6 büyüklüğünde deprem olacak

AFAD'dan alınan verilere göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabah saatlerinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7 km derinlikte oluşan şiddetli deprem çevre illerde de büyük paniğe neden oldu.

Depremin ardından şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadığını belirten AFAD, "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" açıklamasını yaptı.

Kahramanmaraş'taki deprem sonrası uzmanlardan da peş peşe uyarılar geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş depremi sonrası sosyal medya hesabından önemli açıklamalar yaptı.

"ÇÜRÜK BİNALARDAN UZAK DURUN"

Görür açıklamasında "Kahramanmaraş, Ördektepe/Pazarcık’da 4,9 deprem oldu. Deprem hemen Sakçagöz fay segmanının kuzeye devamında ve olasılıkla Narlı Segmanı üzerinde. Olması normal addedilen, artçı bir deprem. Bunun da artçıları olabilir. Çürük binalardan uzak durun" sözleriyle vatandaşlara uyarıda bulundu.