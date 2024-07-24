Naci Görür'den Marmara için korkutan deprem uyarısı! 9 büyüklüğündeki depremi hatırlattı

24 Temmuz 2024 09:54 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 09:59

Türkiye’nin farklı farklı illerinden gelen deprem haberleri herkesi endişelendiriyor.

Peki bu depremler büyük bir depremin habercisi mi? Prof. Dr. Naci Görür çok önemli uyarılarda bulundu.

Yedisuyu fayının büyük bir deprem üretebileceğine dikkat çeken Naci Görür "En çekindiğimiz yer Bingöl Karlıova'dan başlayıp Erzincan'a kadar devam eden Yedisu. Bu fay en son 1794 yılında deprem üretti ve 250 senede bir de deprem üretiyor" dedi.

NTV'de yer alan habere göre; Görür açıklamasında 6 Şubat depremlerinden sonra bu faya stres bindiğini de düşündüklerini ifade etti

"HER AN ŞİDDETLİ DEPREM OLABİLİR"

Ege ve Akdeniz'i ilgilendiren Helen yayının her an şiddetli bir deprem üretebileceğini vurgulayan Görür "Helen Kıbrıs yayı tehlikeli. Antalya Datça, güneyinden geçer. Uzun zamandır orada deprem olmuyor." dedi.

Görür sözlerine şöyle devam etti:

"Rodos Girit güneyde her gün deprem oluyor. Burada günün birinde büyük deprem olabilir. Tıpkı Helen Kıbrıs yayının 1856 senesinde 9'un üzerinde deprem ürettiği gibi. Ürettiği depremin şiddeti nerdeyse 12'ye varıyor. Kıbrıs'ı yok etmiş."

"ASIL YIKICI DEPREMİ KUZEY KOLDA BEKLİYORUZ"

Naci Görür ayrıca Marmara'da büyük bir deprem beklendiğini de hatırlatıp "Asıl yıkıcı depremi kuzey kolda bekliyoruz." dedi.