Naci Görür'den Milli Eğitim Bakanlığına çağrı: Lütfen müfredata ekleyin

01 May 2024 23:09 - Güncelleme : 01 May 2024 23:12

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sismik faaliyetler ve potansiyel olarak yıkıcı depremler hakkındaki bilgilerini kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Görür, depremin bölgemiz için kaçınılmaz bir doğa olayı olduğunu kabul etmemiz gerektiğini ve bu doğa olayı ile yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini belirtirken yetkililere de çağrıda bulunuyor.

Ayrıca, depreme dayanıklı şehirlerin inşası ile yıkım ve büyük ölçüdeki can kayıplarının önüne geçilebileceğini, böylece gelecek kuşakların daha güvenli bir ortamda yaşayabileceğini vurgulayan Görür, eğitim alanında da bilincin oluşturulması için Milli Eğitim Bakanlığına çağrıda bulundu.

"LÜTFEN MÜFRADATA EKLEYİN"

MEB'e seslenen Görür, ders müfredatına jeoloji ve coğrafya derslerinin hak ettiği şekilde konulmasını talep etti.

"Milli Eğitim Bakanlığına önemli bir talep" başlığı ile X hesabından paylaşım yapan Görür, "Lütfen müfredata jeoloji ve coğrafyayı hak ettikleri şekilde koyunuz. Saygılarımla" dedi.