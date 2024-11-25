Naci Görür'den peş peşe depremler sonrası "endişe verici" uyarı! Üç kuruluşa çağrı yaptı

25 Kasım 2024 21:07 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 21:46

Malatya'da meydana gelen son deprem vatandaşları ürküttü. Bölgede meydana gelen peş peşe sarsıntılar sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den endişe verici bir yorum geldi. Faylara dikkat çeken Görür, üç kuruluşa seslendi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya​-Doğanşehir merkezli 4,6 büyüklüğündeki deprem​ sonrası bölgenin faylarıyla ilgili yorumda bulundu AFAD'dan gelen bilgilere göre saat 20.20'de yeryüzüne yakın bir seviyede gerçekleşen kuvvetli sarsıntı sonrası vatandaşlar sokaklar döküldü. Son dönemde meydana gelen peş peşe sarsıntılara dikkat çeken Görür, endişelerini paylaştı.

"ENDİŞE VERİCİ, CİDDİ OLARAK ÇALIŞILMALI"

Görür sosyal medya hesabından endişesini şu şekilde dile getirdi: "Polat-Doğanşehir/Malatya’da 4,5 deprem oldu. Sanırım bu deprem Malatya Fay​ Zonu içerisinde. Malatya Fayı yavaş bir fay. Son deprem yaklaşık 2.500 sene önce. Son depremlerde de yüklendi. Endişe verici. Ciddi olarak çalışılmalı. MTA, AFAD ve ÜNİVERSİTELER namzet kuruluşlar."