Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Naci Görür'den Van depremi sonrası korkutan açıklama! 7,2'lik depremi hatırlatarak uyardı: Ters bir fay

Van'da peş peşe meydana gelen depremler bölgede korku ve paniğe yol açtı. Deprem bilimci Naci Görür, Van depremi sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu. Depremlerin sığ olmasına rağmen ters bir fayda gerçekleştiğine dikkat çeken Naci Görür, "Son büyük Van depremi de bu bölgedeydi" hatırlatmasını yaptı

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Naci Görür'den Van depremi sonrası korkutan açıklama! 7,2'lik depremi hatırlatarak uyardı: Ters bir fay
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 17:17

Van'da öğle saatlerinde peş peşe 4 deprem meydana geldi. Bölge halkında paniğe neden olan depremlere ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklama yapıldı.

VAN'DA 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, saat 11.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Bunun yanı sıra kentte 10.53'te 3,2 büyüklüğünde, 11.39'da 3,6 büyüklüğünde, 11.59'da 3,2 büyüklüğünde 3 ayrı deprem daha meydana geldi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Van'da korkutan deprem! Peş peşe sallandı

Van'da korkuya neden olan sarsıntıların arından ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür önemli değerlendirmelerde bulundu. Depremin ters bir fayda meydana geldiğini belirten Naci Görür, son büyük Van depreminin de bu bölgede gerçekleştiğine dikkat çekti.

Naci Görür'den Van depremi sonrası korkutan açıklama! 7,2'lik depremi hatırlatarak uyardı: Ters bir fay

"SON BÜYÜK VAN DEPREMİ DE BURADAYDI"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Görür, "Van'ın Koçköy mevkiinde 4,2 büyüklüğünde deprem oldu. Bu deprem Yeniköşk Fayı üzerinde. Bu ters bir fay. Depremler sığ. Erçek Gölü'ne yakın. Son büyük Van depremi de bu bölgedeydi" ifadelerini kullandı.

Naci Görür'den Van depremi sonrası korkutan açıklama! 7,2'lik depremi hatırlatarak uyardı: Ters bir fay

BÜYÜK VAN DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

Van'ın Tuşba ilçesinde 23 Ekim 2011'de yaşanan 7,2 büyüklüğündeki deprem ve ardından 9 Kasım 2011'deki 5,6 büyüklüğündeki depremde 644 kişinin hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.