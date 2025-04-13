Naci Görür'den Van depremi sonrası korkutan açıklama! 7,2'lik depremi hatırlatarak uyardı: Ters bir fay

Van'da peş peşe meydana gelen depremler bölgede korku ve paniğe yol açtı. Deprem bilimci Naci Görür, Van depremi sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu. Depremlerin sığ olmasına rağmen ters bir fayda gerçekleştiğine dikkat çeken Naci Görür, "Son büyük Van depremi de bu bölgedeydi" hatırlatmasını yaptı

Van'da öğle saatlerinde peş peşe 4 deprem meydana geldi. Bölge halkında paniğe neden olan depremlere ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklama yapıldı.

VAN'DA 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, saat 11.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Bunun yanı sıra kentte 10.53'te 3,2 büyüklüğünde, 11.39'da 3,6 büyüklüğünde, 11.59'da 3,2 büyüklüğünde 3 ayrı deprem daha meydana geldi.

Van'da korkuya neden olan sarsıntıların arından ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür önemli değerlendirmelerde bulundu. Depremin ters bir fayda meydana geldiğini belirten Naci Görür, son büyük Van depreminin de bu bölgede gerçekleştiğine dikkat çekti.

"SON BÜYÜK VAN DEPREMİ DE BURADAYDI"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Görür, "Van'ın Koçköy mevkiinde 4,2 büyüklüğünde deprem oldu. Bu deprem Yeniköşk Fayı üzerinde. Bu ters bir fay. Depremler sığ. Erçek Gölü'ne yakın. Son büyük Van depremi de bu bölgedeydi" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK VAN DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

Van'ın Tuşba ilçesinde 23 Ekim 2011'de yaşanan 7,2 büyüklüğündeki deprem ve ardından 9 Kasım 2011'deki 5,6 büyüklüğündeki depremde 644 kişinin hayatını kaybetmişti.