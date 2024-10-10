Namazdan çıkanlar neye uğradığını şaşırdı! Kendilerini beyaza boyayan grup camide garip pozlar verdi

10 Ekim 2024 15:54 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 16:33

İstanbul Maltepe'de bir camide kaydedilen görüntülere kimse anlam veremedi. Beyaz giyinen ve vücutlarını beyaza boyayan 5 kişi cami bahçesinde garip pozlar vererek fotoğraf çekildi.

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İstanbul​ Maltepe​'de yaşanan olay hem cemaati hem de vatandaşları şaşkına çevirdi. Öğle namazından çıkan cemaat gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Görüntüler sosyal medyada yayılınca kimse bir anlam veremedi.

GARİP HAREKETLERE KİMSE ANLAM VEREMEDİ

Cami​ önünde toplanan 5 kişilik grup​ beyaz kıyafetler giyip, suratlarını beyaza boyadı. Garip hareketlerde bulunan grup, cami bahçesinde ilginç pozlar verdi.

TEPKİ YAĞDI

Kimsenin ne olduğunu anlamadığı görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu. Fotoğraf çekimi olduğu iddia edilen görüntülere kullanıcılar yorum yağdırdı.

Camide yapılan hareketlerin doğru olmadığını söyleyen kullanıcılar duruma tepki gösterdi.