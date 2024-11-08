Narin cinayeti davasında ikinci gün olaylı başladı! Baran Güran cinsel ilişki sorusuna sinirlendi: "Beni nereye çekmeye çalışıyorsun?"

08 Kasım 2024 10:44 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 10:56

Narin Güran cinayeti davasının ilk duruşması ikinci gününde devam ederken bu kez de ağabey Baran Güran hakim karşısına geçti. Baran Güran, avukatın "Sana Narin nereye defnedilecek farklı bir yere defnedelim dedim. Sen bana ne dedin?" sorusuna sinirlenirken annesi ve amcasının ilişki yaşadığı yönündeki sorularına da yanıt verdi.

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Narin Güran cinayetinde amca Salim Güran konuştu! Şüphelendiği ismi açıkladı, hakimin tepkisi sert oldu: Sen çok akıllısın

Narin Güran davasında anne Yüksel Güran hakim karşısında! Salim Güran ile ilişkiniz var mı? sorusuna cevap verdi

Narin Güran davasında anne Yüksel Güran hakim karşısında! Salim Güran ile ilişkiniz var mı? sorusuna cevap verdi

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde çuvalın içinde bulundu. Korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Narin'in ölümüyle ilgili en yakınları tutuklandı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde dün başlayan ve ikinci gününde devam eden ilk duruşmada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkemeye getirildi.

AVUKATIN SORUSUNA SİNİRLENDİ

anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'dan sonra şimdi de abi Baran Güran hakim karşısına geçti. Ağabey Güran, avukat Nahit Eren'in sorduğu "Sana Narin nereye defnedilecek farklı bir yere defnedelim dedim. Sen bana ne dedin?" sorusuna sinirlenerek "Beni nereye çekmeye çalışıyorsun?" dedi.

CİNSEL İLİŞKİ SORUSUNA YANIT VERDİ

Öte yandan abi Güran, "Amcan ile annen arasında ilişki olduğu iddia ediliyor. Enes görse ne yapardı?" sorusuna "Kafasına sıkardı." cevabını verdi.