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Narin Güran cinayeti davasında ikinci gün!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Kasım 2024 08:07 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 08:57

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılandığı dava ikinci gününde devam edecek. Sanıklar, geniş güvenlik önlemi arasında Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Diyarbakır​’ın Bağlar​ ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran​ cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması 13 saat sürdü.  Narin’i öldürmekle suçlanan Narin’in annesi Yüksel Güran​, amcası Salim Güran, ağabeyi Enes Güran ve cesedi saklayan Nevzat Bahtiyar, ilk kez hakim karşısına çıktı. 

Narin Güran cinayeti davasında ikinci gün! - 1. Resim

Daha önce Narin'in cansız bedenini dere yatağına gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar, duruşmada Salim Güran ile anne Yüksel Güran arasında ilişki olduğunu söyleyip Narin'i Salim Güran'ın öldürdüğünü iddia etti.  Salim Güran ise Nevzat Bahtiyar'ı suçlayıp "Çıksın suçunu itiraf etsin." dedi.  Anne Yüksel Güran ise mahkeme başkanının "Salim ile ilişkiniz var mı?" sorusuna, "Salim'le hiçbir alakamız yoktur. Salim kendi evinin reisidir. Nevzat, Salim'e iftira atmıştır Allah bilir'' diye cevap verdi.

Narin Güran cinayeti davasında ikinci gün! - 2. Resim

Diyarbakır​ 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Nevzat Bahtiyar, ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran ve amca Salim Güran ile “müşteki” sıfatıyla katılan baba Arif Güran ile tanıklardan Gazal Bahtiyar dinlendi.

DURUŞMADA 2. GÜN

4 sanık ve 26 tanık, davanın ikinci gününde geniş güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesine getirildi. Duruşma, saat 09.00’da başlayacak.

Narin Güran cinayeti davasında ikinci gün! - 3. Resim

Sıkça Sorulan Sorular
Diyarbakır'ın Merkez Bağlar​ ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran​'ın cansız bedeni, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden, aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da olduğu 12 kişi tutuklanmıştı.Salim, Yüksel ve Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, dört sanık için "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim'de kabul edilmişti

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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