Narin Güran cinayeti davasında ikinci gün!

08 Kasım 2024 08:07 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 08:57

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılandığı dava ikinci gününde devam edecek. Sanıklar, geniş güvenlik önlemi arasında Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

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Narin Güran davasında baba Arif Güran şüphelendiği kişiyi açıkladı! Cezaevindeki tepki çeken gülüşmeyle ilgili de konuştu

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Narin Güran cinayetinde amca Salim Güran konuştu! Şüphelendiği ismi açıkladı, hakimin tepkisi sert oldu: Sen çok akıllısın

Narin Güran davasında anne Yüksel Güran hakim karşısında! Salim Güran ile ilişkiniz var mı? sorusuna cevap verdi

Narin Güran davasında anne Yüksel Güran hakim karşısında! Salim Güran ile ilişkiniz var mı? sorusuna cevap verdi

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Diyarbakır​’ın Bağlar​ ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran​ cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması 13 saat sürdü. Narin’i öldürmekle suçlanan Narin’in annesi Yüksel Güran​, amcası Salim Güran, ağabeyi Enes Güran ve cesedi saklayan Nevzat Bahtiyar, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Daha önce Narin'in cansız bedenini dere yatağına gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar, duruşmada Salim Güran ile anne Yüksel Güran arasında ilişki olduğunu söyleyip Narin'i Salim Güran'ın öldürdüğünü iddia etti. Salim Güran ise Nevzat Bahtiyar'ı suçlayıp "Çıksın suçunu itiraf etsin." dedi. Anne Yüksel Güran ise mahkeme başkanının "Salim ile ilişkiniz var mı?" sorusuna, "Salim'le hiçbir alakamız yoktur. Salim kendi evinin reisidir. Nevzat, Salim'e iftira atmıştır Allah bilir'' diye cevap verdi.

Diyarbakır​ 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Nevzat Bahtiyar, ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran ve amca Salim Güran ile “müşteki” sıfatıyla katılan baba Arif Güran ile tanıklardan Gazal Bahtiyar dinlendi.

DURUŞMADA 2. GÜN

4 sanık ve 26 tanık, davanın ikinci gününde geniş güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesine getirildi. Duruşma, saat 09.00’da başlayacak.