Narin Güran davasında anne Yüksel Güran hakim karşısında!

07 Kasım 2024 16:30 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 16:33

Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma başladı. Nevzat Bahtiyar ve ağabey Enes Güran'dan sonra anne Yüksel Güran da hakim karşısına çıktı. Sanıklar salona yeniden geldi.

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bir çuvalın içinde bulundu. Türkiye'yi derinden sarsan cinayette ilk duruşma başladı. Sabah saatlerinde başlayan duruşmada Nevzat Bahtiyar ve ağabey Enes Güran'dan sonra şimdi de anne Yüksel Güran hakim karşısına çıktı. Sanıklar salona yeniden geldi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Soruşturma kapsamında, tutuklu 12 şüpheliden 4’ü hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin’e ait DNA ve kıl örneği bulunan amca Salim Güran ile anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar’ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.